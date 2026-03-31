Σάλος έχει προκληθεί μετά τις καταγγελίες στις οποίες προέβη μέσω αναρτήσεων ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Στο επίκεντρο της χθεσινής ανάρτησης του υποψήφιου βουλευτή με το Volt, Μακάριου Δρουσιώτη βρίσκεται μια φερόμενη «αδελφότητα» των Ροδοσταύρων με συμμετοχή πολιτικών, δικαστικών και άλλων ισχυρών παραγόντων, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς, επηρέαζε κρίσιμες αποφάσεις και υποθέσεις, περιλαμβανομένων τραπεζικών σκανδάλων και διορισμών.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, αναφέρει ότι μετά τα δημοσιεύματα του κ. Δρουσιώτη, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης Αρχηγός Αστυνομίας, έδωσε οδηγίες σε Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, με σκοπό την προυσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο κ. Δρουσιώτης, ζήτησε χρόνο ούτως, ώστε να συμβουλευθεί τον δικηγόρο του και θα επανέλθει.

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση, δια στόματος Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ανέφερε πως όποιος έχει οποιαδήποτε στοιχεία να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση.

Κάποιοι εκ των όσων αναφέρονται στις αναρτήσεις του κ. Δρουσιώτη, απάντησαν στα όσα τους καταλογίζονται.

Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου, Μιχαλάκης Χριστοδούλου, κύριο πρόσωπo στα όσα ισχυρίζεται ο κ. Δρουσιώτης, απάντησε σε έντονο ύφος.

Έκανε λόγο για «συνονθύλευμα αρρωστημένου ψυχισμού» και απέρριψε στο σύνολό τους τα όσα του αποδίδονται. Δηλώνει πρόθυμος να ανακριθεί για οποιαδήποτε καταγγελία, καλώντας παράλληλα τον Γενικό Εισαγγελέα να διατάξει έρευνα.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε δηλώσεις του στον Reporter διευκρινίζει ότι οι επαφές τους περιορίστηκαν σε τρεις τυπικές συναντήσεις, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άλλη σύνδεση. Παράλληλα, κάνει λόγο για ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων από πλευράς του δημοσιογράφου.

«Είμαι πολύ πρόθυμος να ανακριθώ από οποιαδήποτε υπηρεσία, εάν έκανα τρία παιδιά και δεν το ξέρω. Κάνει λόγο για βιασμό, για όνομα του Θεού, παρά το γεγονός ότι υποψιάζομαι τι κρύβεται πίσω», είπε.

Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ Δημήτρης Παπαδάκης, σε ανάρτησή του, απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδει ο Μακάριος Δρουσιώτης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτες φιλικές σχέσεις και δήθεν επικοινωνία με πρώην δικαστή του Ανωτάτου.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον συγκεκριμένο δικαστικό, ούτε είχε ποτέ οποιαδήποτε φιλική σχέση ή επικοινωνία μαζί του, απορρίπτοντας και την αναφορά πως τον αποκαλούσε «άρχοντα» σε υποτιθέμενα μηνύματα.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, απορρίπτοντας ως «ανυπόστατους» και «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, τους οποίους χαρακτηρίζει ως προϊόν «κατασκευής και διασποράς ψευδών ειδήσεων».

Ο κ. Σολομωνίδης υποστηρίζει ότι το υλικό που δημοσιοποιήθηκε είναι κατασκευασμένο, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρα» με πολιτικά κίνητρα ενόψει εκλογών. Δηλώνει, μάλιστα, έτοιμος να θέσει τα προσωπικά του δεδομένα στη διάθεση των αρχών, καλώντας τον κ. Δρουσιώτη να πράξει το ίδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης του οποίου το όνομα αναφέρεται στην ανάρτηση Δρουσιώτη ως μέλος της Αδελφότητας, σε ανάρτησή του, ξεκαθαρίζει ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους του να εξετάσουν άμεσα το επίμαχο δημοσίευμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως τα όσα καταγγέλλονται.