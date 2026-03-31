Σε έντονο ύφος απαντά στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου, Μιχαλάκης Χριστοδούλου, κάνοντας λόγο για «συνονθύλευμα αρρωστημένου ψυχισμού» και απορρίπτοντας στο σύνολό τους τα όσα του αποδίδονται. Δηλώνει πρόθυμος να ανακριθεί για οποιαδήποτε καταγγελία, καλώντας παράλληλα τον Γενικό Εισαγγελέα να διατάξει έρευνα.





Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, σε δηλώσεις του στον Reporter διευκρινίζει ότι οι επαφές τους περιορίστηκαν σε τρεις τυπικές συναντήσεις, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άλλη σύνδεση. Παράλληλα, κάνει λόγο για ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων από πλευράς του δημοσιογράφου.

Διαβάστε επίσης Παπαδάκης διαψεύδει ισχυρισμούς Δρουσιώτη - «Δεν γνωρίζω τον Δικαστή»



Παράλληλα υποστηρίζει ότι γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από το όνομα «Σάντη», το οποίο επικαλείται ως μάρτυρα ο Μακάριος Δρουσιώτης.



«Είμαι πολύ πρόθυμος να ανακριθώ από οποιαδήποτε υπηρεσία, εάν έκανα τρία παιδιά και δεν το ξέρω. Κάνει λόγο για βιασμό, για όνομα του Θεού, παρά το γεγονός ότι υποψιάζομαι τι κρύβεται πίσω»., είπε.

Την ίδια ώρα, και ο πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μύρων Νικολάτος, απορρίπτει τις αναφορές που τον αφορούν ως «μυθοπλασία», δηλώνοντας ότι ουδέποτε έλαβε χρήματα, ενώ θέτει εαυτόν στη διάθεση των αρχών για πλήρη διερεύνηση, ακόμη και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών.



Ο Νίκος Τορναρίτης δηλώνει ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες για νομικές ενέργειες και καλεί τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση, ενώ ο Δημήτρης Παπαδάκης διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται.



Μορφάκης Σολωμονίδης



Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετείται ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, απορρίπτοντας ως «ανυπόστατους» και «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη, τους οποίους χαρακτηρίζει ως προϊόν «κατασκευής και διασποράς ψευδών ειδήσεων».

Ο κ. Σολομωνίδης υποστηρίζει ότι το υλικό που δημοσιοποιήθηκε είναι κατασκευασμένο, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρα» με πολιτικά κίνητρα ενόψει εκλογών. Δηλώνει, μάλιστα, έτοιμος να θέσει τα προσωπικά του δεδομένα στη διάθεση των αρχών, καλώντας τον κ. Δρουσιώτη να πράξει το ίδιο.

Παράλληλα, προαναγγέλλει άμεσες νομικές ενέργειες, περιλαμβανομένης αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση και καταγγελίας στην Αστυνομία για πλαστογράφηση στοιχείων, τονίζοντας ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.







Η αρχική ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη





Η υπόθεση λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.



Η τοποθέτηση του Βολτ







Διαβάστε επίσης Τοποθετήσεις Τορναρίτη και Μ.Σολομωνίδη για ισχυρισμούς Δρουσιώτη