Ο υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ Δημήτρης Παπαδάκης, σε ανάρτησή του, απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδει ο Μακάριος Δρουσιώτης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτες φιλικές σχέσεις και δήθεν επικοινωνία με πρώην δικαστή του Ανωτάτου.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον συγκεκριμένο δικαστικό, ούτε είχε ποτέ οποιαδήποτε φιλική σχέση ή επικοινωνία μαζί του, απορρίπτοντας και την αναφορά πως τον αποκαλούσε «άρχοντα» σε υποτιθέμενα μηνύματα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπήρξε από τους πρώτους πολιτικούς που ζητούσαν εξηγήσεις για την υπόθεση Focus και για το μαύρο βαν παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι οι αναφορές στο όνομά του δεν τον αφορούν και δεν μπορούν να τον εμπλέξουν.

Ο κ. Παπαδάκης διερωτάται ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η δημόσια αναφορά στο όνομά του, ενώ επικρίνει τον Μακάριο Δρουσιώτη επειδή, όπως αναφέρει, δεν επικοινώνησε μαζί του για να διασταυρώσει τα στοιχεία.

Τέλος, καλεί τον συγγραφέα να ανακαλέσει άμεσα κάθε αναφορά που τον εμπλέκει, επιμένοντας ότι δεν είχε καμία σχέση ή επικοινωνία με τον εν λόγω πρώην δικαστή.





Στο επίκεντρο της χθεσινής ανάρτησης του υποψήφιου βουλευτή με το Volt, Μακάριου Δρουσιώτη βρίσκεται μια φερόμενη «αδελφότητα» των Ροδοσταύρων με συμμετοχή πολιτικών, δικαστικών και άλλων ισχυρών παραγόντων, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς, επηρέαζε κρίσιμες αποφάσεις και υποθέσεις, περιλαμβανομένων τραπεζικών σκανδάλων και διορισμών.



