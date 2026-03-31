Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλούν οι αναφορές του υποψήφιου βουλευτή με το Volt, Μακάριου Δρουσιώτη, περί ύπαρξης φερόμενης «αδελφότητας» των Ροδοσταύρων, στην οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συμμετέχουν πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα με επιρροή σε κρίσιμες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης του οποίου το όνομα αναφέρεται στην ανάρτηση Δρουσιώτη ως μέλος της Αδελφότητας, σε ανάρτησή του, ξεκαθαρίζει ότι έχει ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους του να εξετάσουν άμεσα το επίμαχο δημοσίευμα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως τα όσα καταγγέλλονται.



Την ίδια ώρα, κατηγορηματικά απορρίπτει τους ισχυρισμούς που τον αφορούν και ο υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ, Δημήτρης Παπαδάκης. Σε δική του ανάρτηση, τονίζει ότι δεν γνωρίζει τον πρώην δικαστή στον οποίο γίνεται αναφορά, ούτε είχε οποιαδήποτε προσωπική ή φιλική σχέση ή επικοινωνία μαζί του.



Στην αντεπίθεση και ο Μορφάκης Σολομωνίδης

Σε σκληρή αντεπίθεση προχώρησε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη περί συμμετοχής του σε φερόμενη «αδελφότητα» Ροδοσταύρων. Σε δηλώσεις του στον Reporter, δλώνει ότι δεν γνωρίζει τα πρόσωπα που αναφέρονται και κάνει λόγο για ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες καταγγελίες.

Ο κ. Σολομωνίδης προανήγγειλε καταγγελία στην Αστυνομία για διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και αγωγή και αίτηση για έκδοση μονομερούς διατάγματος, με στόχο την απόσυρση των επίμαχων αναφορών. Παράλληλα, κατηγορεί τον Δρουσιώτη για έλλειψη διασταύρωσης στοιχείων και αφήνει αιχμές για πολιτικά κίνητρα, τονίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια σπίλωσης προσώπων.