Συνεχίζονται δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακοί έλεγχοι, αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, στις ήδη επιβεβαιωμένες μολυσμένες κτηνοτροφικές περιοχές, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, εντοπίστηκαν ακόμη εννέα θετικές μονάδες αιγοπροβάτων. Πέντε στο Γέρι, μία στο Δάλι και τρεις στη Δρομολαξιά–Μενεού. Ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται πλέον στις 84, εκ των οποίων 21 βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας και 63 στην επαρχία Λάρνακας.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εκτίμησης και θανάτωσης ζώων στις επηρεαζόμενες περιοχές. Μόνο κατά την τρέχουσα εβδομάδα έχουν θανατωθεί περίπου 1.358 αιγοπρόβατα και 190 βοοειδή, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιβεβαίωση του πρώτου θετικού χοιροστασίου στην περιοχή του Παλιομετόχου, στην επαρχία Λευκωσίας, έπειτα από δειγματοληψία λόγω ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων. Η μονάδα, δυναμικότητας 4.000 χοίρων, οδηγεί στη δημιουργία νέας ζώνης προστασίας ακτίνας 3 χιλιομέτρων και ζώνης επιτήρησης 10 χιλιομέτρων δυτικά της Λευκωσίας.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, η δεύτερη φάση για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 73,5%, ενώ για τα αιγοπρόβατα στο 56,3% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, έχει εμβολιαστεί το 84% των χοιροτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στις κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή Περγάμου. Έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος εμβολιασμός σε εννέα μονάδες, ενώ σε τρεις ακόμη εκκρεμεί, παρά τη συναίνεση των κτηνοτρόφων. Όπως σημειώνεται, αναμένεται η εξέλιξη των ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση ιδιωτών κτηνιάτρων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι και τα μέτρα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καλώντας παράλληλα τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα βιοασφάλειας.



Διαβάστε επίσης: Εξιτήριο για τον οδηγό λεωφορείου που δέχθηκε επίθεση - Δαγκώθηκε στο κεφάλι