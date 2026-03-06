Σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στις«Τομές στα Γεγονότα». Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα πρόσφατα περιστατικά με drones στις βρετανικές βάσεις, αλλά και στις ανάγκες ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συμμαχιών. «Σε ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο θα έλεγα και με τη βοήθεια και τη στήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτίστως της Ελλάδος που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, αδελφικές ιστορικές σχέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ισχυρή προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπενθύμισε την ιδιαιτερότητα της γεωπολιτικής κατάστασης της χώρας. «Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται κάτω από ημικατοχή εδώ και 52 χρόνια και ασφαλώς φροντίζει και η ίδια να έχει τη δυνατότητα, τη στοιχειώδη δυνατότητα και τον αυτοσεβασμό να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της και βεβαίως πρωτίστως και πάνω απ' όλα τους πολίτες της».

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ωστόσο ότι καμία χώρα δεν μπορεί να έχει απόλυτη προστασία. «Απόλυτη προστασία δεν υπάρχει. Βλέπουμε και τα παραδείγματα με το Ισραήλ που είναι η πιο μάχιμη χώρα στον κόσμο που βρίσκεται καθημερινά σε συγκρούσεις και σε πολέμους και παρατηρούμε ακόμα και εκεί ότι υπάρχουν κενά τα οποία κατά διαστήματα προκύπτουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η Κύπρος δεν έχει δεχτεί άμεση απειλή από οποιοδήποτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλούμε. Οι απειλές οι οποίες προέκυψαν αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις».

Τα περιστατικά με τα drones

Ο κ. Πάλμας έδωσε και λεπτομέρειες για τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ανέφερε, ένα drone έπληξε τις βρετανικές βάσεις, πετώντας χαμηλά και με ταχύτητα που δυσκόλεψε τον εντοπισμό του.

«Έπεσε έναν τρόουν στις αγγλικές βάσεις το οποίο κινήθηκε σε ένα ύψος των χιλίων μέτρων και με μία ταχύτητα από 90 έως 100 μίλια την ώρα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που δεν εντοπίστηκε. Δηλαδή το ότι πετούσε χαμηλά και το ότι πετούσε με αρκετή ταχύτητα δημιουργεί πρόβλημα στα ραντάρ».

Όπως είπε, το drone εξερράγη εντός της βάσης, ενώ δύο ακόμη εντοπίστηκαν αργότερα. «Από εκεί και πέρα ακόμη δύο τρόουν εντοπίστηκαν τα οποία κατέπεσαν στη θάλασσα χωρίς να τα αναχαιτίσει οποιοσδήποτε. Αυτή είναι η εκτίμηση η οποία έχουμε εμείς».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επιθέσεις κατά των βάσεων ενέχουν κινδύνους και για τον κυπριακό πληθυσμό. «Από τη στιγμή που απειλούνται οι αγγλικές βάσεις που βρίσκονται μέσα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι επικίνδυνο κάποια στιγμή αν ένα πύραυλος ή ένα ντρόουν ξεφύγει από την πορεία του να βρεθεί στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα».

Δυσαρέσκεια προς το Λονδίνο

Ο Υπουργός Άμυνας αποκάλυψε επίσης ότι εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο για δηλώσεις που προκάλεσαν ανησυχία στην Κύπρο. «Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έγινε σε καλό κλίμα μία συνάντηση, αλλά το καλό κλίμα και ο πολιτισμός δεν εξυπακούει ότι συμφωνήσαμε σε όλα όσα συζητήσαμε», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, ο Βρετανός ομόλογός του απολογήθηκε για τις αρχικές δηλώσεις περί πυραύλων προς την Κύπρο. «Απολογήθηκε και θεώρησε ότι εκείνες οι δηλώσεις δημιούργησαν πρόβλημα στην Κυπριακή Δημοκρατία και υπήρξαν αστοχίες γύρω από αυτές τις δηλώσεις».

Παράλληλα, ο κ. Πάλμας έθεσε θέμα ευθύνης των Βρετανών για την προστασία των βάσεων και των γύρω περιοχών. «Υπάρχουν διαχρονικές απειλές για τις βάσεις των Άγγλων στο Ακρωτήρι και οι ίδιοι οι Άγγλοι δεν φρόντισαν να διαφυλάξουν με τέτοιο τρόπο τη βάση τους και κατ’ επέκταση τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στη γύρω περιοχή».

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΞ: Υπήρξε μια απόπειρα επίθεσης η οποία αντιμετωπίστηκε μακριά από την ΚΔ

Ανάγκη ενίσχυσης στα συστήματα drone

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυπριακή αεράμυνα βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν τομείς που χρειάζονται ενίσχυση.

«Η αεράμυνα της Κύπρου από μόνη της είναι ικανοποιητική σε επίπεδο αντιβαλλιστικό και αντιαεροπορικό. Εκεί που χρειάζεται κάποια βελτίωση είναι στα συστήματα ντρόουν και αντιντρόουν».

Όπως είπε, τέτοιες δυνατότητες προβλέπονται και μέσα από ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα.

«Δεν θα γίνουμε ποτέ υπερδύναμη»

Κλείνοντας, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κύπρος, ως μικρό κράτος, βασίζεται και στις διεθνείς συνεργασίες για την ασφάλειά της.

«Δεν θα γίνουμε ποτέ υπερδύναμοι. Πρέπει να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς και σοβαροί με τον κόσμο. Είμαστε ένα μικρό, δημοκρατικό, σύγχρονο κράτος το οποίο παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία στους πολίτες του, αλλά από μόνο του και χωρίς συμμάχους προκύπτουν αδυναμίες».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρα δυτικός, σημειώνοντας πως η αξιοπιστία της χώρας ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες και την ασφάλειά της.

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ για αλλαγή του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων: «Δεν αποκλείουμε τίποτα»