Νηφαλιότητα και πιστή τήρηση των όσων ανακοινώσεων γίνονται από πλευράς Κυβέρνησης, είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον κυπριακό λαό, αναφορικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα Γραφεία του ΟΑΥ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση είναι επί ποδός λόγω των εξελίξεων, είπε ότι «παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις σε συνεργασία και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα άλλα τρίτα κράτη, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κρατών της περιοχής.

Το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου και η κρατική μηχανή είναι σε εγρήγορση. Χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω στον κυπριακό λαό και την ίδια στιγμή πιστή τήρηση των όσων ανακοινώσεων γίνονται από πλευράς Κυβέρνησης, τόσο για τις εξελίξεις, την ίδια στιγμή και για τα όποια μέτρα προστασίας χρειάζονται, αν και εφόσον θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν.

Έχουμε προχωρήσει ειδικότερα η πολιτική προστασίας σε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Καλώ το σύνολο του κυπριακού λαού απλά να γνωρίζει, να είναι σε εγρήγορση και πάντοτε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Αντιλαμβάνομαι την απόλυτα δικαιολογημένη ανησυχία του κυπριακού λαού. Η χώρα μας γνωρίζετε πολύ καλά ότι με κανένα τρόπο δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις. Πάντοτε ήμασταν μέρος της λύσης και θα συνεχίσουμε με τον με τον ίδιο τρόπο».

Ερωτηθείς για το επίπεδο διαχείρισης σε ό,τι αφορά τα καταφύγια και τα τηλεφωνικά μηνύματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν σε σχέση με τα καταφύγια και πολλά άλλα. Το sms ήταν δοκιμαστικό και σήμερα προχωρούμε, και ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υφυπουργός Καινοτομίας, εργαζόμαστε με τους παρόχους, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα που προκλήθηκαν προχθες, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο μια εταιρεία, να αντιμετωπιστούν.

Σήμερα το απόγευμα να αναμένετε νέες ανακοινώσεις, συγκεκριμένα για το θέμα.

Έρχομαι τώρα στην ανησυχία που, όπως είπα, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον κόσμο, την κυπριακή κοινωνία. Και είναι για αυτό που καλώ, τις ανακοινώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, της Πολιτικής Άμυνας, όλοι να τις γνωρίζουμε και όλοι να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του σήμερα με την επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών της Βρετανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε δημόσια. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση για τις εξελίξεις στην περιοχή και ούτω καθεξής».

Κληθείς να αναφερθεί στις χώρες που συνδράμουν την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι σημαντικό που υπάρχει η ανταπόκριση από πλευράς Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας. Είπα και χθες το βράδυ, στο πλαίσιο μιας συνέντευξης που είχα δώσει, ότι είμαστε σε επαφή και με άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλωσορίζουμε αυτή την ενίσχυση, αυτή τη βοήθεια που δίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπήρξαν αντιδράσεις από την Τουρκία για τη βοήθεια που λαμβάνει η Κύπρος από άλλες χώρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν με αφορούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας ή το τι θα πει η Τουρκία και το τι θα πράξει η Τουρκία. Έχω πει πολλές φορές στα δύο διαγγέλματα που έχω κάνει, σε δηλώσεις που έτυχε να κάνω. Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη προτεραιότητά μας, το τι ασχολούμαστε όλοι, είναι η ασφάλεια της χώρας μας και του κυπριακού λαού. Τίποτα άλλο στην παρούσα φάση δεν μας απασχολεί».

Σε ερώτηση αν η κρίση θα διαρκέσει πέραν του μηνός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα ενδεχόμενο. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ασφάλεια πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ μετά βεβαιότητας είναι όσο καιρό χρειαστεί θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πλήρη εγρήγορση για αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης».

Κληθείς να αναφερθεί στην ταξιδιωτική οδηγία της Βρετανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι αναμενόμενες οι ταξιδιωτικές οδηγίες, είναι την ίδια στιγμή σημαντικό τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και εγώ να δίνουμε την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση πραγμάτων στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής τα περιστατικά που είχαμε αφορούσαν τις Βρετανικές Βάσεις και είναι σημαντικό να στέλνουμε την πραγματική εικόνα και είναι για αυτό που γίνονται κι αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις».

Ερωτηθείς αν προτίθεται η Λευκωσία μετά τη λήξη της κρίσης να ανοίξει το κεφάλαιο για τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ερωτηθεί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και η απάντηση είναι, τίποτα δεν αποκλείω».

