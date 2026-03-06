Για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σημειώνοντας ότι επικρατεί κανονικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ τόνισε ότι ο λαός έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του.

«Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι ανοιχτά, ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας λειτουργεί κανονικά, ενώ ο αριθμός πτήσεων που φτάνει και αναχωρεί από την Κύπρο είναι σχεδόν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την αρχική επίθεση στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «έχουμε καθήκον και χρέος να λειτουργήσουμε προληπτικά και προστατευτικά. Ο καθένας στη θέση μας, αυτό θα έπραττε. Στην πραγματικότητα, είχαμε μια επίθεση με drone στη βρετανική βάση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον υπήρξε μια απόπειρα επίθεσης η οποία αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Τα υπόλοιπα είναι συναγερμοί οι οποίοι χτυπούν στο πλαίσιο πληροφόρησης».

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η ανταπόκριση της ελληνικής πλευράς και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο άποψη ουσίας, αλλά και συμβολισμού, δεδομένης της αδελφικής σχέσης των δύο χωρών. Επιπλέον είχαμε έμπρακτη συνδρομή από Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία».

«Λειτουργούμε προστατευτικά στο πλαίσιο μιας εξαιρετικής συνεργασίας με τις χώρες οι οποίες προσέτραξαν να συνδράμουν και στις οποίες οφείλουμε να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μας», πρόσθεσε. Σχολίασε ότι «η πρόβλεψη για την ευρύτερη περιοχή είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα. Είναι μια ιδιαίτερη κλιμακούμενη κατάσταση η οποία προκαλεί έντονες ανησυχίες».

Έπειτα, επανέλαβε ότι «έχουμε το καθήκον να λειτουργήσουμε με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι ζούμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ