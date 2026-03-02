Έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή Κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις, που είχαν προηγηθεί από τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Σε ερώτηση αν θα μεταφερθούν τα μηνύματα στο Λονδίνο, απάντησε: «Θα μεταφερθούν αυτά τα μηνύματα, τα οποία νομίζω είναι σαφή. Θα γίνουν απαραίτητες επαφές, θα γίνουν διαβήματα εντός της μέρας, άμεσα. Θα γίνουν σε ανώτερο επίπεδο».

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των Βάσεων και τους όρους λειτουργίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Ενημέρωση Εθνικού Συμβουλίου για μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνονται

Κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, πραγματοποιήθηκε μία πλήρης εκτενής ενημέρωση τόσο για το ψεσινό περιστατικό στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι όσο και για τα μέτρα που λήφθηκαν και λαμβάνονται.

Όπως είπε, «πρώτιστο και ύψιστο μέλημα — και αυτή ήταν η κοινή στάση και η κοινή θέση του Εθνικού Συμβουλίου — είναι η διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών μας», προσθέτοντας ότι έχουν αναλυθεί όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, τα οποία αξιολογούνται σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν εκτενώς, έγινε ανταλλαγή απόψεων και επιβεβαιώθηκε ως κοινή θέση ότι «η χώρα μας δεν συμμετείχε και ούτε πρόκειται να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε πολεμικές επιχειρήσεις» και ότι ο ανθρωπιστικός ρόλος που επιτελεί η Κυπριακή Δημοκρατία «είναι αυτός που υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε, όπως διαχρονικά το πράτταμε», ώστε «να συνεχίσουμε να επιτελούμε ό,τι μας καθιστά μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος».

Παράλληλα, είπε ότι ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που λαμβάνονται για τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών μόλις αυτό καταστεί εφικτό, καθώς και για αιτήματα που έχουν ληφθεί για χρήση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων επαναπατρισμών, δηλαδή υπηκόων τρίτων κρατών δια μέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι διπλωματικές επαφές, τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργού Εξωτερικών, «είναι συνεχείς και θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο με τους Ευρωπαίους εταίρους μας όσο και με τρίτα κράτη», ανέφερε.

Αλλεπάλληλες επαφές με ΗΒ και βρετανικές βάσεις

Σε ερώτηση για την επίθεση, που δέχθηκαν οι Βρετανικές Βάσεις και την ενημέρωση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η ενημέρωση που είχαν κατά την επικοινωνία τους με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνταν για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση.

«Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία μετά το διάγγελμα του Βρετανού Πρωθυπουργού».

Πρόσθεσε ότι «μετά το συμβάν χθες το βράδυ ήμασταν σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ενώ υπήρξαν «αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες του Υπουργού Εξωτερικών με την ομόλογό του και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών».

Επαναλαμβάνοντας τη θέση της Λευκωσίας, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυστηρά προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο και ότι αυτό επισημαίνει με κάθε ευκαιρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι και οι βρετανικές βάσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που έχουν άλλο ρόλο και άλλο στόχο πέραν του ανθρωπιστικού ρόλου.

Σε ερώτηση για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει νέα αντίστοιχη ενέργεια, ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, όλα τα μέτρα που πρέπει από όλες τις αρχές, από όλες τις υπηρεσίες και σε συνεργασία μαζί με τους εταίρους μας. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα εκείνα τα πρωτόκολλα τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν».

Αναφερόμενος στη χρήση drones, σημείωσε ότι ιδιαίτερα η χρήση τέτοιων drone, είτε λόγω του μεγέθους είτε του χαμηλού ύψους στο οποίο κινούνται, αποτελούν μια ιδιαιτερότητα όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για άλλα κράτη, ενδεχομένως με μεγαλύτερες αμυντικές δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας, εμάς αλλά και τους εταίρους μας».

Δεν επαληθεύεται ακόμα η προέλευση του drone

Για την προέλευση του αντικειμένου, ανέφερε ότι «η ακριβής προέλευση είναι για την ώρα υπό επαλήθευση. Άρα δεν μπορούμε να εικάσουμε. Μόλις υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες, αυτές ασφαλώς θα κοινοποιηθούν», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη, ούτε από τις Βρετανικές Βάσεις, ότι υπήρξε άλλο αντικείμενο, παρά μόνο αυτό το οποίο προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές στο Ακρωτήρι.

Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των βρετανικών βάσεων προς την ΚΔ, ανέφερε ότι «οι βάσεις είναι σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως», προσθέτοντας ωστόσο ότι «εμείς λειτουργούμε στο πλαίσιο της διπλωματικής υπευθυνότητας και της διπλωματικής νηφαλιότητας» και ότι αναμένεται να υπάρχει «σεβασμός και πνεύμα κοινού συντονισμού».

Για τις οικονομικές πτυχές, είπε ότι έχουν γίνει αναφορές στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά τόνισε πως «το πρώτιστο είναι η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών». Πρόσθεσε ότι τα αρμόδια Υπουργεία και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβαίνουν στις δικές τους εκτιμήσεις, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την έκβαση αυτής της περιφερειακής κρίσης.

Αιτήματα για διπλωματικές πρωτοβουλίες

Ερωτηθείς για διπλωματικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της Κυπριακή Δημοκρατίας, δήλωσε ότι «η ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών στον βαθμό που μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας έχει γίνει από την πρώτη στιγμή», ενώ υπάρχουν πολλά αιτήματα από ηγέτες κρατών-μελών της ΕΕ, τρίτων κρατών της περιοχής αλλά και από τους θεσμούς της ΕΕ για να γίνουν επικοινωνίες σήμερα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να πραγματοποιεί ήδη επαφές.

Σε ερώτηση για αιτήματα παροχής διευκολύνσεων, διευκρίνισε ότι «τα αιτήματα που έχουμε λάβει και οι βολιδοσκοπήσεις που έχουν γίνει είναι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων».

Για τα μέτρα ασφαλείας, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει αυτή η κρίση εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας τα οποία διαρκώς αξιολογούνται.

Αποκάλυψε ότι τα μεσάνυχτα, συνήλθε εκ νέου δια φυσικής παρουσίας στο Προεδρικό Μέγαρο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο βρισκόταν σε διαρκή σύνοδο μέχρι σχεδόν τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου.

«Με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα είναι που προσεγγίζουμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται», ανέφερε, τονίζοντας εκ νέου ότι «λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας».

Τέλος, για την αναβολή του Άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στη Λευκωσία, σημείωσε ότι οφείλεται στις πολλές ακυρώσεις πτήσεων και δεν έχει να κάνει με ζητήματα ασφάλειας.

Σημείωσε επίσης ότι ως κράτος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ως χώρα της περιοχής, η Κύπρος θεωρεί ότι μπορεί να μεταφέρει με ευκρίνεια τους λόγους που πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

