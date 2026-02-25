Τη διαβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση διαχειρίζεται με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πλήρη επιχειρησιακό συντονισμό την κρίση που προκάλεσε η εμφάνιση αφθώδους πυρετού, στέλνοντας το μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους ότι «κανείς δεν μένει μόνος», διατύπωσε την Τετάρτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των βασικών κλάδων της κτηνοτροφίας και της γαλακτοκομίας.

Η κ. Παναγιώτου, σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την έναρξη των εμβολιασμών στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής, διαβεβαίωσε ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές του χαλλουμιού, του κατεξοχήν εξαγωγικού προϊόντος της χώρας, δεν τίθενται σε κίνδυνο από την κρίση του αφθώδους πυρετού, και απέρριψε τις επικρίσεις περί ολιγωρίας μετά το αρχικό κρούσμα στα κατεχόμενα.

Η Υπουργός ανέφερε ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται «με σοβαρότητα, σχέδιο και πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει ο πρωτογενής τομέας για την οικονομία και την κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως πρώτιστος στόχος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου και η ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής που επηρεάζονται άμεσα.

Στην έκτακτη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πέτρος Κκαϊλάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων, ο Μάριος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων, ο Σωτήρης Καδής, πρόεδρος ομάδας παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων, και ο Νίκος Παπακυριακού, Διευθυντής της Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων. Η κ. Παναγιώτου τους ευχαρίστησε για τις εισηγήσεις τους και χαρακτήρισε τη συνάντηση κρίσιμη για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

«Η Κυβέρνηση στέκεται με αποφασιστικότητα δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου μας. Κανείς δεν μένει μόνος και κανένας κλάδος δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η προστασία της παραγωγής και η στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελούν άμεση προτεραιότητα και υλοποιούνται με συγκεκριμένες ενέργειες και συντονισμένες παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε, «τώρα είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας». Με την έναρξη του εμβολιασμού και με στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρά η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων για την ουσιαστική στήριξη των επηρεαζόμενων κλάδων, είπε.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η επικοινωνία με τους ανθρώπους του τομέα είναι συνεχής και άμεση, με ανοιχτό δίαυλο, ώστε κάθε ζήτημα που προκύπτει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των κλάδων θα έχει συνάντηση και με τις αγροτικές οργανώσεις, ώστε να διευρυνθεί ο διάλογος και να ενισχυθεί ο συντονισμός.

Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με την Υπουργό, είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία χαρακτήρισε βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της νόσου. Όπως ανέφερε, τα μέτρα αυτά είναι γνωστά σε κάθε κτηνοτρόφο και οφείλουν να εφαρμόζονται από κάθε μονάδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τόσο σε συντονισμό με τρίτες χώρες όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην επηρεαστεί η εξαγωγή του χαλλουμιού. Η προστασία του προϊόντος, τόνισε, είναι καθοριστικής σημασίας για την εξαγωγική δύναμη της χώρας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είπε η Υπουργός Γεωργίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή συνεργασία με επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε τόσο η διαδικασία του εμβολιασμού όσο και τα υπόλοιπα μέτρα να βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Αναφέρθηκε μάλιστα στη συνάντηση με το κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων που έχει μετακληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι ξεκαθαρίστηκε πως ακόμη και μετά τον εμβολιασμό είναι ασφαλής η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις 14 κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση της κρίσης, ευχαριστώντας τους λειτουργούς για την παρουσία τους σε 24ωρη βάση στο Συντονιστικό Κέντρο και στα σημεία ελέγχου και απολύμανσης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο δράσης, η Μαρία Παναγιώτου εξήγησε ότι αυτό βασίζεται σε συγκεκριμένο κανονισμό που εφαρμόζουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του αφθώδους πυρετού. Το σχέδιο προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες ακολουθούνται, είπε.

Δεύτερος άξονας της διαχείρισης, όπως ανέφερε η κ. Παναγιώτου, είναι το συντονιστικό κέντρο με τα σημεία ελέγχου και απολύμανσης, όπου οι 14 εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα ή έκτακτα περιστατικά.

Τρίτο κρίσιμο στοιχείο, πρόσθεσε η Υπουργός, είναι ο προγραμματισμός του εμβολιασμού. Όπως είπε, από τη στιγμή που έφτασαν οι εμπειρογνώμονες στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε δίωρη σύσκεψη μέχρι αργά το βράδυ, με στόχο να καθοριστεί η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για να περιοριστεί η νόσος και να μην εξαπλωθεί.

Η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι έχει ήδη συναντήσει και τους ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι εξέφρασαν θετική αποδοχή της συνεργασίας για τους εμβολιασμούς. Όπως είπε, η συμβολή τους είναι καθοριστική, καθώς γνωρίζουν τις μονάδες και τους κτηνοτρόφους και μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον υπήρξε ολιγωρία από πλευράς κρατικών υπηρεσιών μετά την εμφάνιση του κρούσματος στα κατεχόμενα, η κ. Παναγιώτου απάντησε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, τόσο κατ’ ιδίαν όσο και σε ανοικτή συνάντηση του κλάδου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, στη βάση των συστάσεων της Επιτροπής, εφαρμόστηκε επιτήρηση στις μονάδες που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή. Επισήμανε επίσης η κ. Παναγιώτου, ότι ενώ στον συνήθη ετήσιο προγραμματισμό διενεργούνται έλεγχοι σε 500-800 ζώα, μετά το ξέσπασμα πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.000 έλεγχοι σε πρόβατα, λίγο λιγότεροι σε αγελάδες, καθώς και σειρά άλλων ελέγχων σε μονάδες, με αρνητικά αποτελέσματα μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η Υπουργός ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση των εμπειρογνωμόνων, καμία χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβεί σε προληπτικούς εμβολιασμούς. Η ίδια, όπως είπε, συναντήθηκε με τον αρμόδιο Επίτροπο ζητώντας την άμεση άφιξη των εμβολίων στην Κύπρο και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα κενά στα σχέδια δράσης, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι εάν υπάρχει οτιδήποτε που δεν έχει γίνει σωστά, αυτό θα φανεί μέσα από τις ίδιες τις διαδικασίες που προβλέπονται και θα εξεταστεί στην ώρα του, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η έγνοια είναι ο περιορισμός της νόσου και η στήριξη των παραγωγών.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις απολυμάνσεις στα οδοφράγματα και κατά πόσον αυτές είχαν σταματήσει τον Ιανουάριο, επιβεβαίωσε ότι είχαν σταματήσει, ωστόσο τόνισε ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είχαν ληφθεί πέραν των 100 δειγμάτων από διάφορες μονάδες σε χιλιάδες ζώα.

Υπενθύμισε, ότι τα μέτρα βιοασφάλειας παραμένουν σε ισχύ και πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους κτηνοτρόφους ανεξαρτήτως άλλων ελέγχων.

Σε σχέση με τη διακίνηση γάλακτος, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι μετά το ξέσπασμα στα κατεχόμενα εφαρμόστηκε ελεγχόμενο πρόγραμμα μεταφοράς με βυτιοφόρο, στη βάση αξιολόγησης κινδύνου από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Όπως είπε, αυτά τα βυτιοφόρο συνοδεύονταν από Κτηνίατρο και ήταν αυτά τα οποία έκαναν τη μεταφορά γάλακτος. Τα βυτιοφόρα αυτά προχωρούσαν στην απολύμανση και εφάρμοζαν όλα τα πρωτόκολλα που όφειλαν να εφαρμόζουν, για να γίνεται σωστά η μεταφορά και να μην προκύψουν οποιοδήποτε πρόβλημα. «Δεν είχαμε κρούσμα στις μονάδες αυτές, και ακολουθήθηκαν τα μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί», είπε και πρόσθεσε πως είχαν εξεταστεί τα ζώα, είχε γίνει ο προγραμματισμός της μεταφοράς του γάλατος μέσα από τα συγκεκριμένα βυτιοφόρα για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν.

Όπως ανέφερε το γάλα είναι κάτι το οποίο παστεριώνεται, η παραγωγή του χαλλουμιού έχει βρασμό στους 90 βαθμούς και πάνω, άρα γίνεται αποστείρωση. «Είχαν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που μας είχαν υποδείξει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να μην υπάρχει οποιαδήποτε μεταφορά», είπε.

Σε ερώτηση σε σχέση με τις επικρίσεις για την απουσία της από την χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, η κ. Παναγιώτου είπε πως είχε ενημερώσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκη Γαβριήλ από την Παρασκευή ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί. Την Τρίτη το πρωί, πρόσθεσε, είχε καλέσει τον κ. Γαβριήλ και του είχε εξηγήσει ξανά ότι λόγω του συντονισμού που θα έπρεπε να γίνει στις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κρίσης, δεν θα μπορούσε να παραστεί και πως στη θέση της θα πήγαινε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, κάτι για το οποίο ο κ. Γαβριήλ, όπως είπε, ήταν θετικός, λέγοντας της να συνεχίσει τον συντονισμό των υπηρεσιών.

Τέλος, σε ερώτηση για τη μη συμμετοχή του Τμήματος Τελωνείων στο συντονιστικό, διευκρίνισε ότι ο ρόλος του κέντρου αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί. Υπενθύμισε ότι από το Σάββατο έχει απαγορευτεί η μετακίνηση ζώων και ζωοτροφών, μέτρο που – όπως είπε – οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισαν ως ένα από τα πιο σημαντικά για τον περιορισμό της νόσου.

Από πλευράς των κλάδων, ο Μάριος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων, δήλωσε ότι με ικανοποίηση διαπιστώνεται πως έχει περιοριστεί ο ιός και δεν υπάρχουν νέα κρούσματα, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στα μέτρα που έχουν ληφθεί και στη συνεργασία όλων. Χαιρέτισε την απόφαση για πλήρη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και σημείωσε ότι φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παραγωγή και εξαγωγή χαλλουμιού προς τις κύριες αγορές της χώρας – την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία – επισημαίνοντας ότι η παστερίωση καθιστά τα προϊόντα απολύτως ασφαλή.

Ο Σωτήρης Καδής δήλωσε ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι συμφωνούν με τις τοποθετήσεις της Υπουργού και κάλεσε τα μέλη να προχωρήσουν με τις αποφάσεις των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εμπειρογνωμόνων.

Ο Πέτρος Κκαϊλάς χαιρέτισε τις κινήσεις της Κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα της Υπουργού, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία ότι ο τομέας της χοιροτροφίας ενδέχεται να πληγεί ανεπανόρθωτα, κυρίως ως προς τις εξαγωγές, σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης των κρεάτων που δεν θα μπορούν να εξαχθούν.

Ο Νίκος Παπακυριακού χαρακτήρισε την κατάσταση «μεγάλο πόλεμο» για τον πρωτογενή τομέα και κάλεσε όλους να σταθούν δίπλα στα στρατηγικά κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά η κρίση, ευχαριστώντας τόσο τους παραγωγούς όσο και τους κρατικούς λειτουργούς για την καθημερινή τους προσπάθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ