Σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα του αφθώδους πυρετού άσκησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, Γιαννάκης Γαβριήλ, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», κάνοντας λόγο για σοβαρές παραλείψεις στην πρόληψη και για προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών στους κτηνοτρόφους.

Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίας τέθηκαν πολλά κρίσιμα ερωτήματα τα οποία, όπως είπε, έμειναν αναπάντητα. «Αντί να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους, τους στέλνουμε την αστυνομία. Αντί να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, παίρνουμε μέτρα αφού γίνει το κακό», σημείωσε, τονίζοντας ότι η εκτελεστική εξουσία όφειλε να έχει αντιληφθεί εγκαίρως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί την κρίση, καθώς δεν ελήφθησαν έγκαιρα μέτρα πρόληψης. «Θα έπρεπε προληπτικά να είχαμε πάρει μέτρα. Δεν τα πήραμε. Και τώρα προσπαθούν να στοχοποιήσουν τους κτηνοτρόφους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν άκουσε ούτε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο να αναλαμβάνει ευθύνη. «Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες που οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως και η πολιτική τους προϊσταμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις απαντήσεις του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κ. Πίπη, στις καταγγελίες περί καθυστερήσεων και λανθασμένων χειρισμών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας απάντησε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η άρνηση αναγνώρισης λαθών. «Δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε καθυστέρηση. Δεν αναγνωρίζεται ότι δεν λήφθηκαν μέτρα πρόληψης. Από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτή η παραδοχή, ξεκινάμε σε λάθος βάση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπήρχαν πληροφορίες για κρούσματα στα κατεχόμενα, ο κ. Γαβριήλ δήλωσε ότι η Βουλή θεωρούσε πως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου. «Δυστυχώς αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι, πέραν από ορισμένα στοιχειώδη μέτρα, δεν έγινε τίποτε άλλο», ανέφερε, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση του Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα των εμβολίων. Όπως είπε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παραγγελία εμβολίων, χωρίς όμως να υπάρχει σαφές πλάνο για τη χρήση τους. «Ρωτήσαμε ποια ζώα θα εμβολιαστούν και σε ποιες περιοχές. Δεν πήραμε ξεκάθαρη απάντηση. Μας είπαν ότι δεν είναι βέβαιο αν θα γίνει τελικά εμβολιασμός. Τότε γιατί παραγγείλατε εμβόλια;» διερωτήθηκε. Πρόσθεσε ότι, παρά την άφιξη ειδικών από την Ευρώπη και τις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν, πού και σε ποια ζώα θα γίνει εμβολιασμός.

Με τη ζημιά να θεωρείται ήδη μεγάλη και χιλιάδες ζώα να οδηγούνται σε θανάτωση, ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και η Βουλή ζητούν άμεση και ουσιαστική στήριξη. «Πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να υπάρξει άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων με τιμές αγοράς, όχι με τα ποσά που ακούστηκαν χθες», τόνισε, προειδοποιώντας ότι τυχόν προσπάθεια επίρριψης ευθυνών στους παραγωγούς θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Αναφερόμενος στους ελέγχους και στη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα σε περίοδο αυξημένου κινδύνου, σημείωσε ότι η εμπλοκή αστυνομίας και στρατού ανακοινώθηκε εκ των υστέρων. «Αυτά είναι μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί προληπτικά», είπε. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη διαφωνία με τη θέση ότι η διάγνωση της νόσου βαραίνει τους κτηνοτρόφους. «Δεν είναι δυνατόν να λέγεται ότι δεν είναι δουλειά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να επισκέπτονται τις φάρμες και ότι ο κτηνοτρόφος πρέπει να διαγνώσει τη νόσο», ανέφερε.

Τέλος, σχολιάζοντας την απουσία του αρμόδιου υπουργού από τη συνεδρία, ο κ. Γαβριήλ είπε ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή, ο υπουργός παρέμεινε στο συντονιστικό κέντρο για να συντονίζει τις ενέργειες. Ωστόσο, άφησε αιχμές για την επιλογή αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής παρουσίας και λογοδοσίας σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία.

