Σε δηλώσεις προέβη η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, μετά από συνάντηση που είχε με κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους, σχετικά με τον αφθώδη πυρετό.

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και σχέδιο την κατάσταση και πρώτιστος στόχος είναι ο περιορισμούς του ιού και η αποτελεσματική στήριξη των επηρεαζόμενων.

«Κανείς δεν μένει μόνος, κανένας κλάδος δεν θα μείνει εκτεθειμένος», τόνισε η Υπουργός.

Προτεραιότητα, τόνισε, είναι η στήριξη των επηρεαζόμενων, σημειώνοντας πως είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας με την έναρξη των εμβολιασμών.

Προχωράμε, είπε, με την υλοποίηση του πλαισίου μέτρων και είναι ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας, ώστε να λαμβάνονται μέτρα όταν προκύπτουν ζητήματα.

Είναι καθοριστικής σημασίας, είπε, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και η συνεργασία όλων είναι χρήσιμη.

Την ίδια στιγμή, τόνισε, ότι γίνονται όλες οι ενέργειες για να μην επηρεαστεί η εξαγωγή του χαλουμιού.

Απαντώντας στα περί ολιγωρίας του κράτους μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στα κατεχόμενα, η κα. Παναγιώτου ανέφερε πως από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκαν τα κρούσματα, ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι στις ελεύθερες περιοχές, ενώ ακολούθησε και επιτήρηση στη πράσινη γραμμή, σε μονάδες που γειτνιάζουν με επηρεαζόμενες μονάδες στα κατεχόμενα.

Παράλληλα, τόνισε ότι έγιναν και έλεγχοι σε ζώα τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν μολυνθεί μέχρι και τον Ιανουάριο.

Σχετικά με το γιατί δεν έγιναν προληπτική εμβολιασμοί, η Υπουργός απάντησε πως καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβαίνει σε μια τέτοια πρακτική.

Ο εμβολιασμός, είπε, γίνεται εφόσον αρχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα.