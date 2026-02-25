Σε πλήρη κινητοποίηση έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές μετά την ραγδαία εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αφθώδη πυρετό, κατά την οποία έγινε εκτεταμένη ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων.

Αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των εμβολιασμών, σε συνεργασία με τους ιδιώτες κτηνίατρους οι οποίοι έχουν ήδη γνώση των κτηνοτροφικών μονάδων και συνεργάζονται με τους κτηνοτρόφους.

Διευκρινίζεται ότι «οι εμβολιασμοί ξεκινουν απο τις κοκκινες περιοχες (10km) και γίνεται διαχείριση με εμβολιαστικο προγραμμα και θανατωσεις αναλογως των ενδειξεων της καθε μοναδας».

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους ιδιώτες κτηνιάτρους, με στόχο την ενημέρωση και τον καταρτισμό του ευρύτερου πλάνου.

