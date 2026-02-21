Στον απόηχο του θέματος που ανέδειξε το SigmaLive, σχετικά με τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών αναβάθμισης στο Μακάρειο νοσοκομείο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ομάδας γονέων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου, μετέβησαν επιτόπου εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ, του Υπουργείου Υγείας και του εργολάβου, όπου μαζί με τους γονείς παιδιών που νοσηλεύονται, συζήτησαν συγκεκριμένες λύσεις.

Επιπλέον, από την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρχει Κοινωνικός Λειτουργός στη μονάδα τρεις φορές την εβδομάδα, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των οικογενειών.

