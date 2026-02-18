Σοβαρά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών αναβάθμισης στο Μακάρειο νοσοκομείο. Τις προηγούμενες μέρες οι γονείς έκαναν λόγο για «τριτοκοσμικές» συνθήκες, με συνεχή ηχορύπανση, πτώση χώματος και σκόνης από ψευδοροφές, διαρροές νερού από την οροφή σε κλίνες και άλλους χώρους, καθώς και ροή βρώμικου νερού μετά από διακοπές και επαναφορές της υδροδότησης που ανακατώνουν χώμα και σκουριά στο δίκτυο.

Ο ΟΚΥπΥ είχε ανακοινώσει μέτρα για το ζήτημα ο ΟΚΥπΥ, αναφέροντας πως ήταν απόλυτα δικαιολογημένες οι αντιδράσεις γονέων και οργανωμένων συνόλων. Υπενθυμίζεται πως, ανάμεσα στα μέτρα ήταν πως όλες οι βαριές εργασίες θα εκτελούνται μετά τις 8:00 π.μ. και θα διακόπτονται μεταξύ των ωρών 13:00 – 14:00.

Βίντεο που δημοσιεύει το SigmaLive δείχνει ότι, παρά τις εξαγγελίες για διακοπή των εργασιών κατά τις μεσημβρινές ώρες, αυτές συνεχίζονται, προκαλώντας διάφορα προβλήματα. Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην κουζίνα, καθώς οι αρμόδιοι καλούν το κοινό να αποφεύγει τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.