Περισσότερες από 55 πολιτικές δράσεις σε όλους τους τομείς, με έργα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης την Πέμπτη, ο οποίος τόνισε ότι ύψιστος στόχος παραμένει η ασφάλεια στην οικονομία, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Ολες οι πολιτικές, τόνισε, είναι κοστολογημένες και υλοποιήσιμες.

Πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό

Αρχίζοντας από το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.

Χαρακτήρισε ως υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα την απελευθέρωση, τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου, τονίζοντας ότι "η θέση μας είναι ξεκάθαρη και ο στόχος μας αδιαπραγμάτευτος: Επιδιώκουμε λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, συμβατή με τις Αρχές, τις Αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα επανενώνει πραγματικά την πατρίδα μας. Και είμαι πανέτοιμος, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ακόμα και αύριο, από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, στη βάση του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα και του διαπραγματευτικού κεκτημένου".

Οπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, "για εμάς, και αυτό είναι το μήνυμα που επιθυμώ να στείλω απόψε, δεν υπάρχει εναλλακτική στην επανένωση της πατρίδας μας και του λαού μας, παρά μόνο μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Και, ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά και από δικές μας πρωτοβουλίες αλλά και της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης, δύναται, χωρίς να παραβλέπω τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα".

Πέντε προτεραιότητες διακυβέρνησης

Οι πολιτικές που ανακοίνωσε, είπε ο ΠτΔ, βασίζονται στις πέντε προτεραιότητες της Διακυβέρνησης που είναι Πρώτον, Εξωστρεφής Εξωτερική Πολιτική με ξεκάθαρο Ευρωπαϊκό - Δυτικό προσανατολισμό, Ισχυρή Άμυνα και Ασφάλεια. Δεύτερον, Ανθεκτική και Ισχυρή Οικονομία. Τρίτον, Εκσυγχρονισμός του Κράτους, με έμφαση στις συνεχείς Μεταρρυθμίσεις και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Τέταρτο, Διαφάνεια, Λογοδοσία και Πρόληψη της Διαφθοράς, και Πέμπτο, Ευημερία των Πολιτών και βελτίωση της Καθημερινότητάς τους μέσα από Πολιτικές για την Υγεία, την Παιδεία, το Στεγαστικό, το Κράτος Πρόνοιας.

Μεταξύ άλλων είπε ότι το 2026 η Κυβέρνηση προχωρά με μια σειρά από δράσεις που εντάσσονται κάτω από τους πυλώνες αυτούς, κάνοντας αναφορά στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Οι σημαντικές δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, στην εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, στη λειτουργία του πρώτου Κυπριακού AI Factory, με την εισαγωγή περισσοτέρων από 100 νέων ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ ότι αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη», και συνεχίζεται και η προσπάθεια για την πλήρη ένταξη της χώρας στη Ζώνη του Σένγκεν.

Ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα για δωρεάν πρόγευμα σε νηπιαγωγεία, αναθεώρηση των Στεγαστικών Σχεδίων ώστε να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους, σχέδιο για νέες οικογένειες, και εκσυγχρονισμό της φοιτητικής χορηγίας.

Διαβεβαίωσε ότι το 2026 «μας βρίσκει σε μια αρκετά ώριμη φάση υλοποίησης των όσων σας έχουμε υποσχεθεί».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης κατέστη εφικτή η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των παραγόντων ισχύος της χώρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που υπηρετούν τη μεγάλη προσπάθεια για επίτευξη «της υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητάς μας για τερματισμό της Κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Ύψιστός μας στόχος, είπε, παραμένει η ασφάλεια στην οικονομία, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, «σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας». Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί πιστά το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης, «το Κοινωνικό μας Συμβόλαιο με όλους εσάς, αλλάζοντας την Κύπρο μέσα από ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο: τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση που συνδυάζει την ατομική πρόοδο με την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει το κοινωνικό κράτος και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί όλους τους μοχλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης».

Όλες οι πολιτικές που προγραμματίζονται για το 2026, είπε, είναι κοστολογημένες και υλοποιήσιμες, και βασίζονται στις πέντε προτεραιότητες της Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα στην εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με ξεκάθαρο Ευρωπαϊκό - Δυτικό προσανατολισμό, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια,, στην ανθεκτική και ισχυρή οικονομία, στον εκσυγχρονισμό του Κράτους, με έμφαση στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη διαφάνεια, λογοδοσία και πρόληψη της διαφθοράς, και στην ευημερία των πολιτών και βελτίωση της καθημερινότητάς τους μέσα από πολιτικές για την υγεία, την παιδεία, το στεγαστικό, το κράτος πρόνοιας.

Εξωτερική πολιτική, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια

Σε σχέση με την πρώτη προτεραιότητα που αφορά στην εξωτερική πολιτική, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια, αναφέρθηκε στη συμφωνία με το Ισραήλ για αέριο, ένταξη στη ζώνη Σέγκεν στην ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, στο μεταναστευτικό, στην πολιτική προστασία, υδατική ασφάλεια, κλιματική κρίση και αποσυμφόρηση των φυλακών.

Σημειώνοντας ότι, η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας «αναβαθμίζεται» είπε ότι η Κύπρος «αναγνωρίζεται πλέον για αυτό που πραγματικά της αξίζει: ένας σταθερός και ασφαλής κόμβος συνεργασίας, ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος εταίρος σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας».

Το 2026, είπε, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει στην περαιτέρω εξωστρέφεια της χώρας και η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας τη θεσμική ευκαιρία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει το αποτύπωμά της στις Βρυξέλλες ενώ παράλληλα θα εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής.

Σε συνέχεια της έμφασης που δόθηκε το 2025 στην Αφρικανική Ήπειρο, πρόσθεσε, το 2026 θα επιδιωχθεί εμβάθυνση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της Ινδίας και των κρατών της Κεντρικής Ασίας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Ινδία τον Μάιο, κατόπιν πρόσκλησης του Ινδού Πρωθυπουργού.

Στον τομέα της Ενεργειακής Ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το 2026 αναμένεται η υπογραφή της Συμφωνίας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και ο λεπτομερής σχεδιασμός για την ανάπτυξη του εν λόγω κοιτάσματος που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι τους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις και για το κοίτασμα «Κρόνος», και πιο συγκεκριμένα, για εξαγωγή Κυπριακού Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη, ενώ εντός Μαρτίου προγραμματίζονται οι υπογραφές των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Το 2026 συνεχίζεται και η προσπάθεια για ολοκλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την πλήρη ένταξη της χώρας στη Ζώνη του Σένγκεν, «ενισχύοντας ακόμη περαιτέρω την ασφάλειά μας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς «ζήτημα εθνικής σημασίας», σημειώνοντας ότι το 2026 θα γίνει η προκήρυξη προσφορών για την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» και τον εκσυγχρονισμό της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», σε συνεργασία με την ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ταυτόχρονα, είπε, θα αξιοποιηθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE με συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού, «που θα αναβαθμίσει την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας» και θα στηρίζει την Kυπριακή αμυντική βιομηχανία, σημείωσε.

Αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, σε βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ και των όρων απασχόλησής τους, και σε εκσυγχρονισμό του ατομικού εξοπλισμού των Εφέδρων και των Εθνοφυλάκων.

Για το Μεταναστευτικό, είπε ότι η Κύπρος δεν θεωρείται πλέον ελκυστικός προορισμός, ως αποτέλεσμα της ολιστικής προσέγγισης της Κυβέρνησης και αναφέρθηκε στην απόφαση για αφαίρεση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας ή της άδειας παραμονής από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα, με σκοπό τον άμεσο επαναπατρισμό τους.

Ταυτόχρονα, είπε, «με αποφασιστικότητα αλλά και με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις», η Κύπρος εφαρμόζει ολοκληρωμένη Στρατηγική για ένταξη των νομίμως διαμενόντων μεταναστών, αποσκοπώντας στη διαφύλαξη της Κοινωνικής Συνοχής. Προωθείται επίσης πλήρη προσαρμογή στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Σε σχέση με την πολιτική προστασία, την υδατική ασφάλεια και την κλιματική κρίση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ολοκληρώνεται η κατασκευή του ελικοδρομίου Σολέας-Μαραθάσας, «ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στην Αεροπυρόσβεση, την Έρευνα και τη Διάσωση». Παράλληλα, πρόσθεσε, «προχωρούμε στην εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, με στόχο την πλήρη λειτουργία του εντός του 2026».

«Το ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί προτεραιότητα και της Κυπριακής Προεδρίας, με την προώθηση των συζητήσεων για τον σχετικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και τη δημιουργία, όπως η ίδια η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει ανακοινώσει, Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, είπε, προωθείται η Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού, συμβάλλοντας στην προετοιμασία του νέου Ευρωπαϊκού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, και στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων λόγω της λειψυδρίας.

Είπε ακόμη ότι εντός του έτους, αναμένεται η εγκατάσταση 3 πρόσθετων κινητών μονάδων αφαλάτωσης, «ενισχύοντας το υδατικό μας ισοζύγιο με 50.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως» ενώ, ταυτόχρονα, εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες με σκοπό την κατασκευή πρόσθετων μόνιμων έργων αφαλάτωσης.

Αναφερόμενος στις ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακών, ανακοίνωσε ότι το 2026 προωθείται εκ βάθρων ανασυγκρότηση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας, περιλαμβανομένου και του σχεδιασμού για ανέγερση νέου, σωφρονιστικού ιδρύματος εκτός αστικού ιστού.

Επίσης, προωθούνται διαδικασίες ταχείας επιστροφής αλλοδαπών καταδίκων, οι οποίοι κρατούνται για ήσσονος σημασίας αδικήματα, και επισπεύδεται η απέλαση μεταναστών που παρανομούν, είπε, σημειώνοντας ότι την τελευταία διμηνία έχουν απελαθεί πέραν των 1.000 ατόμων.

Εντός του 2026, ανέφερε, ενδυναμώνεται ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων και θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδικευμένες δυνατότητες για την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, σε συνεργασία με ξένες αστυνομικές αρχές.

Ανθεκτική και Ισχυρή Οικονομία

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία ως κινητήριο δύναμη και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών της Κυβέρνησης.

Είπε ότι το 2026 η Κυβέρνηση προχωρά με μία άλλη εμβληματική μεταρρύθμιση, μετά την φορολογική, που αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. «Kαταθέτουμε το νομοσχέδιο για καλύτερες και πιο αξιοπρεπείς συντάξεις, με τρόπο απλό, ουσιαστικό και βιώσιμο, ώστε να ενισχύσουμε τους συνταξιούχους μας, να διασφαλίσουμε επαρκές εισόδημα, να περιορίσουμε το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει και το 2026 τη στρατηγική ενίσχυσης της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, είπε, προωθείται η σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, που θα στηρίζει και θα χρηματοδοτεί την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται ο περί Εταιρειών Νόμο, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απλοποιώντας και βελτιώνοντας διαδικασίες, για λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια, είπε.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι εντός του 2026 θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, «ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης».

«Με σταθερά και μεθοδικά βήματα, εργαζόμαστε έτσι ώστε η Κύπρος να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε την απόφαση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας που θα λειτουργεί σε συνέργεια με τα Λιμάνια και τα Αεροδρόμια της χώρας. Κεντρικό στοιχείο της μεγάλης αυτής προσπάθειας αποτελεί η ανάπτυξη Ειδικών Ζωνών Εφοδιασμού και Αποθήκευσης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Όπως είπε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη χώρα ως στρατηγικό εταίρο στον διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) αλλά και ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της ως σημείο εισόδου της Ευρώπης για τις αγορές της Ασίας και της Αφρικής.

Επίσης, προωθείται η κατασκευή του λιμένα στο Βασιλικό για το οποίο εντός του 2026 θα προκηρυχθούν οι προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες, ενώ ολοκληρώνονται και οι μελέτες για την ανάπτυξη του λιμένα της Λάρνακας, πρόσθεσε.

Εκσυγχρονισμός του Κράτους, Μεταρρυθμίσεις, Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Σε συνέχεια των «σημαντικών υπηρεσιών» που προσφέρονται ήδη ψηφιακά, είπε, το 2026 θα εισαχθούν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές υπηρεσίες, και παράλληλα θα τεθούν σε εφαρμογή νέα πληροφοριακά συστήματα στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οδικών Μεταφορών και στην Αστυνομία.

Είπε ακόμη ότι αναβαθμίζεται η εφαρμογή Ψηφιακός Πολίτης, «που σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 135.000 συμπολίτες μας», προσθέτοντας νέες υπηρεσίες, όπως η αγορά εισιτηρίων για αθλητικούς αγώνες και η ταυτότητα τέκνου.

«Η ασφαλής χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα παιδιά μας, δικαιολογημένα απασχολεί την Κοινωνία και την Κυβέρνησή μας» ανέφερε ο Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση προχωρά σε καταρτισμό Σχεδίου Δράσης για την αξιοποίηση της εφαρμογής για επαλήθευση ηλικίας «ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο».

Σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι υλοποιείται σχέδιο δράσης και το αμέσως επόμενο διάστημα τίθεται σε λειτουργία το πρώτο Κυπριακό AI Factory, παρέχοντας πρόσβαση σε υποδομές υπερϋπολογιστικής ισχύος. Ταυτόχρονα, όπως είπε, προωθείται η δημιουργία εθνικού υπερϋπολογιστή, σε συνεργασία με αμερικανικό κολοσσό.

Η ανάγκη για συνεχείς μεταρρυθμίσεις, σημείωσε, περιλαμβάνουν φέτος και συνολικό επανασχεδιασμό των διαδικασιών του Κτηματολογίου, επιταχύνοντας την εξέταση αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, και απλοποιώντας τον τρόπο υπολογισμού των μεταβιβαστικών τελών. Ταυτόχρονα, προωθείται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ορθολογική αξιοποίηση της κρατικής γης, στη βάση των αρχών της Διαφάνειας και της Ίσης Μεταχείρισης, είπε. Συγκεκριμένα, εισάγεται ο θεσμός των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας, βελτιώνεται η διαδικασία αναθεώρησης των ενοικίων και διευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης της κρατικής γης, για την κάλυψη νέων αναγκών και χρήσεων που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι το 2026 εκσυγχρονίζεται επίσης ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, μέσω μεταξύ άλλων, αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, ετοιμασίας των πρώτων 10 πιλοτικών σχεδίων Αστικού Αναδασμού, εισαγωγής νέου, απλού συστήματος υπολογισμού τελών για τις άδειες οικοδομής, επέκτασης διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης και στα διατηρητέα κτίρια, και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Διαφάνεια, Λογοδοσία, πάταξη Διαφθοράς

Τονίζοντας την ισχυρή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και στην προσήλωση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία ως μέσου για ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τους Θεσμούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι η Κύπρος ενισχύει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο, όπως προκύπτει μέσα από τις πρόσφατες εκθέσεις της GRECO και της ΕΕ για το Κράτος Δικαίου, «τις οποίες προσεγγίζουμε ως το κατευθυντήριο πλαίσιο για υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων» είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μετά τις προωθούμενες Μεταρρυθμίσεις στη Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία και την ενδυνάμωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η εκτελεστική εξουσία θα προχωρήσει φέτος και στην αναβάθμιση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 η Κυβέρνηση προχωρεί στη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Διαφάνειας και της Εθνικής Ασφάλειας.

Ευημερία Πολιτών, Υγεία, Παιδεία, Στέγη, Κράτος Πρόνοιας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι φέτος κατατίθεται το Νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση, ώστε το σχολείο να καταστεί πιο συμπεριληπτικό και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στη βάση των αναγκών όλων των παιδιών. Την ίδια στιγμή, είπε, στο επίκεντρο των προσπαθειών τίθεται η αναβάθμιση των σχολικών δομών, για καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως σωστή διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, μέσα και από την περαιτέρω επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Συνεχίζεται είπε, η αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με την επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου, πέραν από τη Λευκωσία και Λεμεσό, σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο ενώ δημιουργούνται ακόμα 60 προαιρετικά ολοήμερα σχολεία στη Δημοτική Εκπαίδευση, «με την ταυτόχρονη ποιοτική βελτίωση του θεσμού».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 ξεκινά και η υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών δράσεων που στοχεύουν στη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους. Η πρώτη αφορά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος στα Νηπιαγωγεία, κάνοντας αρχή με τις Επαρχίες Λάρνακας και ελεύθερης Αμμοχώστου και η δεύτερη αφορά στην εισαγωγή, πιλοτικά, του Κοινωνικού Λειτουργού σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με στόχο να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση της βίας και της παραβατικότητας.

Σε ό,τι αφορά τον Πολιτισμό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το 2026 διατίθεται κονδύλι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 20%, για τη στήριξη πολιτιστικών φορέων και δημιουργών. Την ίδια στιγμή, ποσό 4,5 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που ουσιαστικά, σημείωσε, σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης της στρατηγικής για την Πολιτιστική Διπλωματία.

Στον Αθλητισμό ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου “Σπύρος Κυπριανού”, έργο ύψους πέραν των 15 εκατομμυρίων ευρώ, και στον σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει για άλλες υποδομές ανά το παγκύπριο. Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση για στήριξη των αθλητών με αναπηρία, χωρίς καμία διάκριση έναντι των άλλων αθλητών.

Στην Υγεία, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο αναπτυξιακὀ πρόγραμμα ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ, για την ουσιαστική βελτίωση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σε όλες τις επαρχίες. Σημείωσε ότι εντός του 2026 ολοκληρώνονται σημαντικά έργα όπως η ανακαίνιση και επέκταση του ΤΑΕΠ και η δημιουργία νέας νευρολογικής κλινικής στη Λευκωσία, βελτιωτικές εργασίες στο Νοσοκομείο Λεμεσού μαζί με νέες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και Αιμοκάθαρσης, και αναβάθμιση του ΤΑΕΠ και του Τμήματος Ακτινολογίας στο Νοσοκομείο Λάρνακας, όπως επίσης τη δημιουργία Πνευμονολογικής Κλινικής στην Πάφο. Είπε ακόμη ότι ξεκινά και η διαδικασία ανέγερσης Νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς για κάλυψη των αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Την ίδια στιγμή, προωθείται η ίδρυση της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, «ώστε η χώρα μας να διαθέτει έναν ενιαίο, ισχυρό και ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στη βάση διεθνών πρακτικών».

Σε σχέση με το στεγαστικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η κυβέρνηση επένδυσε μέχρι τώρα ποσό πέραν των 300 εκατομμυρίων ευρώ «που αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στο θέμα» και ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει το Σχέδιο που παρουσίασε η ΕΕ, μετά και από πρωτοβουλία της Λευκωσίας.

Είπε ακόμη ότι αναβαθμίζεται περαιτέρω ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, μέσω κρατικής χρηματοδότησης για υλοποίηση πρόσθετων έργων. Εντός του 2026, πρόσθεσε, ο Οργανισμός προχωρά με την κατασκευή 258 νέων προσιτών οικιστικών μονάδων, πλέον των 180 που είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, προχωρούν με την κατασκευή 500 περίπου νέων οικιστικών μονάδων σε κρατική γη, μια επένδυση συνολικής αξίας πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του έτους αναθεωρούνται τα Στεγαστικά Σχέδια ώστε να καλύπτουν περισσότερους δικαιούχους, ενώ μέσα από τα πολεοδομικά κίνητρα και το πρόγραμμα «Build to Rent» αναμένεται να δημιουργηθούν εντός διετίας περίπου 2.000 νέες οικιστικές μονάδες. Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός και η ταχύτητα του νέου συστήματος αδειοδότησης αυξάνουν το οικιστικό απόθεμα αφού ήδη, περισσότερες από 5.500 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από τις νέες διαδικασίες, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι συνεχίζεται η προώθηση μεγάλων οδικών έργων. Το 2026, σημείωσε, ολοκληρώνεται η κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων από Ευρύχου προς Αστρομερίτη και από Λευκωσία προς Παλαιχώρι. Προκηρύσσονται επίσης, οι αυτοκινητόδρομοι Δένειας προς Αστρομερίτη, Πόλης Χρυσοχούς προς Στρουμπί με 4 λωρίδες, και η 2η φάση του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού προς Σαιττά. Στα μεγάλα αστικά κέντρα προχωρούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου με στόχο την αποσυμφόρηση. Στη Λευκωσία υλοποιούνται οι επόμενες φάσεις του Περιμετρικού και για τη Λεμεσό προκηρύσσεται η 1η φάση του Βόρειου Παρακαμπτήριου, είπε.

Η ανοδική πορεία της οικονομίας, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, επιτρέπει στην Κυβέρνηση να ενισχύει ακόμη περισσότερο και την Κοινωνική Πολιτική, «στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας σε κάθε στάδιο της ζωής τους – από τα πρώτα βήματα μέχρι την τρίτη ηλικία». Σημείωσε ότι το 2026 αυξήθηκαν οι Κοινωνικές Δαπάνες κατά 6%, σε συνέχεια αντίστοιχης αύξησης το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, εγκαινιάζεται το Σχέδιο «Μαζί με το Μωρό και τη Μητέρα», με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, συνδυάζοντας την υλική υποστήριξη με κατ’ οίκον υπηρεσίες Κοινωνικού Λειτουργού για οικογένειες με νεογέννητα.

Είπε ακόμη ότι εκσυγχρονίζεται η φοιτητική χορηγία, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό στα 62 εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας τους δικαιούχους αλλά και καταργώντας τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους ηλικιωμένους, είπε ότι αναβαθμίζεται ο θεσμός της κατ’ οίκον φροντίδας, με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρώνοντας «την επιτυχή ενίσχυση» της ιδρυματικής φροντίδας.

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε την απόφαση για ουσιαστική στήριξη μέσω του Νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε. Με τις νέες ρυθμίσεις, ανέφερε, παρέχεται πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτή του Προσωπικού Βοηθού, και αυξάνονται οι παροχές και καθίστανται δικαιούχοι άτομα που σήμερα δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια λόγω εισοδηματικών ή περιουσιακών κριτηρίων.