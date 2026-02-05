Απαντά στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενοικίαση έπαυλης ως γραφείο.

Συγκεκριμένα ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει ότι «από τον καιρό που βγήκαν πάνω τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας πολεμούν μας συνέχεια και αυτή τη φορά, ξεπέρασαν κάθε όριο».

«Έβγαλαν το συμβόλαιό του γραφείου μου και όλα τα προσωπικά μου στοιχεία. Είναι παράνομο και μπορώ να κινηθώ νομικά εναντίον τους. Το χειρότερο είναι ότι φαίνεται και ο αριθμός της ταυτότητας μου πάνω στο συμβόλαιο και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, καθώς εύκολα μπορεί όποιος θέλει να υποδυθεί ότι είμαι εγώ και να τον πιστέψουν».

Σημείωνει ότι «είναι θέμα ασφάλειας, επειδή παίρνω δεκάδες απειλητικά μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν και για αυτό δεν ήθελα να μαθευτεί η διεύθυνσή μου».

Επανέλαβε πως δεν έμεινε ποτέ στο γραφείο του και ότι αυτό επιβεβαιώνεται από τις κάμερες. «Δέχομαι επίθεση λόγω της αύξησης των ποσοστών της Άμεσης Δημοκρατίας», κατέληξε.

