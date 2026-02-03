Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε σχέση με τις καταγγελίες, εναντίον του, για διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία αυτή τη στιγμή διερευνά υπόθεση πιθανής κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βάρος του ευρωβουλευτή καθώς το κτήριο που ενοικίαζε υπογράφηκε για οικιστική χρήση και όχι για επαγγελματική.

Σημειώνεται ότι η έπαυλη αποτελείται από τέσσερα υπνοδωμάτια και πισίνα.

Την ίδια ώρα ωστόσο εναντίον του φαίνεται να υποβλήθηκε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς ο παραθλητής που παρουσιάζεται στο βίντεο στο οποίο ο ευρωβουλευτής αποκαλεί τα άτομα με νοητική αναπηρία ως «πελλά», ζήτησε από την πρώτη στιγμή, μέσω της ΚΥΣΟΑ, να αφαιρεθεί το πρόσωπό του, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Διαβάστε επίσης:

Ενώπιον της Μέτσολα η καταγγελία για Φειδία - «Ακόμη δεν έχει αντιληφθεί...»

Απολογία Φειδία: «Καλά μου εκάμαν-Ήταν άθελα μου, ένα μεγάλο συγνώμη» (ΒΙΝΤΕΟ)

«Με είπε πελλό;»:Η αντίδραση του Μάριου και ο σάλος μετά την «απολογία» Φειδία