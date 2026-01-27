Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε σε δημόσια απολογία, σχετικά με τον χαρακτηρισμό του σε βίντεο που αναφερόταν σε άτομα με νοητική στέρηση.



Σε δηλώσεις του στην απολογία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει όποιοδηποτε άτομο με οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια ως «πελλό».



«Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους αθλητές της κατηγορίας S14 των Παραολυμπιακών Αγώνων» ανέφερε επίσης στην απολογία του.

Δείτε το βίντεο:







