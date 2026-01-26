Η άποψη που εξέφρασε ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι «πελλά» συνιστά μια «σάπια αντίληψη», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμις Ανθοπούλου, σημειώνοντας ότι αυτές οι απόψεις «παραπέμπουν σε πολύ μακρινούς καιρούς όπου τα άτομα με νοητική αναπηρία ήταν τα προβληματικά».

«Είναι αδιανόητο ένας Ευρωβουλευτής να χρησιμοποιεί ρατσιστικό λόγο. Ακούμε έναν Ευρωβουλευτή να χαρακτηρίζει ως ‘’πελλά’’ τα άτομα με νοητική αναπηρία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν ζούμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ούτε καν στα τέλη του, δεν ζούμε σε καθεστώς απαρτχάιντ, δεν ζούμε στον σκοταδισμό».

«Υπάρχουν άτομα που γυρίζουν και λένε ότι (ο Φειδίας Παναγιώτου) έκανε ένα λάθος. Δεν μπορεί να είναι ένα απλό λάθος η άποψη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι ‘’πελλά’’», τόνισε η κ. Ανθοπούλου. Παράλληλα, διερωτήθηκε «πού ζούμε, πώς αυτό το άτομο μάς εκπροσωπεί σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, με ποιο υπόβαθρο διαπραγματεύεται και μιλάει για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».

«Ζούμε σε μία εποχή όπου η πληροφόρηση είναι διάχυτη. Για ό,τι δεν ξέρεις, υπάρχουν εύκολοι τρόποι να το μάθεις», υπέδειξε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, επισημαίνοντας ότι «άλλοι Κύπριοι Ευρωβουλευτές, που δεν είναι στην πρώτη τους θητεία, πολλές φορές με πολλή ευγένεια – γιατί ακριβώς θέλουν να είναι σωστοί και πιο τεκμηριωμένοι – έρχονται κοντά μας σε ό,τι αφορά θέματα (ατόμων) με αναπηρίες».

«Εδώ δεν μιλάμε για ένα εξειδικευμένο θέμα. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο που θεωρεί ‘’πελλά’’ τα άτομα με νοητική αναπηρία», συμπλήρωσε.

Αυτές οι απόψεις, συνέχισε, «δεν παραπέμπουν καν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Παραπέμπουν σε πολύ μακρινούς καιρούς όπου τα άτομα με νοητική αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία ήταν τα προβληματικά, ήταν τα ‘’πελλά’’ και ήταν κλειδωμένα στα σπίτια τους, γιατί ήταν μίασμα να έχεις τέτοια άτομα στην οικογένειά σου», υπογράμμισε.

«Επομένως, όταν εμείς ως αναπηρικό κίνημα κάνουμε αγώνες για την αποδοχή, την ισότιμη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, αρωγοί μας σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είναι οι θεσμοί, τα μέλη του Κοινοβουλίου, η εκτελεστική εξουσία, οι Ευρωβουλευτές μας. Είναι η φωνή μας, είναι εκείνοι που συνηγορούν με τη φωνή μας και αλλάζουμε ένα περιβάλλον», ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Θέμις Ανθοπούλου. «Πώς θα αλλάξεις ένα περιβάλλον όταν έχεις αυτές τις απόψεις;» διερωτήθηκε.

«Ως ΚΥΣΟΑ, δεν δεχόμαστε (το επιχείρημα) ότι είναι μικρός και θα μάθει. Στην ανακοίνωσή μας λέμε στοχευμένα και πλήρως συνειδητά ότι δεν μιλάμε για ένα παιδάκι που φοιτά στο νηπιαγωγείο. Μιλάμε για ένα ενήλικο άτομο που πολιτεύεται στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου και θα έπρεπε μέχρι σήμερα ό,τι δεν γνωρίζει να φροντίσει να το έχει μάθει», επεσήμανε η Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας. «Δεν μιλάμε για μία εξίσωση Φυσικής που ήταν δύσκολο να τη μάθει και δεν πρόλαβε», πρόσθεσε.

«Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό διαφθορά είναι. Όταν υπηρετείς τον λαό και όταν κάποιος σε ψηφίσει και κερδίσεις μία θέση παντού, είτε κλέψεις μία τράπεζα, είτε προσβάλεις την έμφυτη αξιοπρέπεια των πολιτών, είναι το ίδιο κακό», τόνισε η κ. Ανθοπούλου. «Η άποψη ότι ‘’έχει άλλους που κάνουν χειρότερα’’ προκρίνει την ασυδοσία. Δεν πάει έτσι», επεσήμανε.

«Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και τα λόγια του και είναι με πλήρη συνείδηση, εκπροσωπώντας τον θεσμοθετημένο εταίρο του κράτους που παραθέτω αυτά σήμερα και παραθέσαμε αυτά που παραθέσαμε στην ανακοίνωσή μας», δήλωσε στο ΚΥΠΕ. «Όταν κάνουμε αγώνα ενάντια στον Ραδιομαραθώνιο και στις διακρίσεις, πού να πάμε όταν ένας νέος άνθρωπος, Ευρωβουλευτής, έχει την άποψη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι ‘’πελλά’’;» διερωτήθηκε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ.

«Αυτό δεν είναι ατόπημα, είναι η άποψή του και την είπε γελώντας και τρώγοντας σαλάτα. Δεν είναι λεκτικό ολίσθημα. Να μην τα μπερδεύουμε, να μην τα συγχέουμε όλα μεταξύ τους», υπογράμμισε. «Και εμείς ως ΚΥΣΟΑ το εννοούμε ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε για να αποκτήσει μία αντίληψη για τα άτομα με αναπηρίες, που είναι ισότιμοι πολίτες, με ίσα δικαιώματα στην ίση συμμετοχή», πρόσθεσε.

«Τα εμπόδια είναι η κοινωνία που τα βάζει και τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι οι σάπιες αντιλήψεις. Και αυτή είναι μία σάπια αντίληψη», κατέληξε.



Διαβάστε επίσης: ΚΟΕΟ για σχόλιο Φειδία: «Τέτοιες εκφράσεις έχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις»





Πηγή: ΚΥΠΕ