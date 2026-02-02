Κάθε συγγνώμη του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου με «ουρά», δεν προσβάλλει μόνο τους αγώνες δεκαετιών, προσβάλλει θεσμικά το αξίωμα του ευρωβουλευτή, αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

«Το ότι ο κατά τα άλλα, μεταμελημένος Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου, αποδίδει την πολιτική διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολιτικές σκοπιμότητες, οδηγεί σε προβληματισμό για την αντίληψή του περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την έννοια του ακτιβισμού», προσθέτει, σημειώνοντας ότι η επίσημη και από κοινού καταγγελία της ΚΥΣΟΑ και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας, βρίσκεται ήδη ενώπιον της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου.

Σε δελτίο Τύπου η ΚΥΣΟΑ σημειώνει ότι το δελτίο Τύπου είναι «μία οφειλόμενη απάντηση, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα, παρά μόνο πολιτική διεκδίκηση». «Καθώς, δεν έχουμε βάλει στόχο της ζωής μας να «κλέψουμε» ψήφους από τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, εκτός εάν θεωρεί ότι με τα βιντεάκια κάνει προεκλογική εκστρατεία για τις ευρω-εκλογές του 2029, και με την κριτική την οποία του ασκήσαμε για την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του, του τη χαλάσαμε», προσθέτει.

Η Συνομοσπονδία σημειώνει ότι, μέσα από τις πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου, «προκύπτει ότι ακόμη δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απαράδεκτης συμπεριφοράς του, και όπως φαίνεται, ούτε και πρόκειται, καθώς το προσωπικό και καθόλα αυθαίρετο συμπέρασμά του σχετικά με την κατακραυγή της κοινωνίας στον προσβλητικό χαρακτηρισμό του, είναι ότι η Διακομματική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για την Αναπηρία, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η ΚΥΣΟΑ και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχουν πολιτικές σκοπιμότητες και απώτερο στόχο να του «φάνε» ψήφους».

Κι όμως, συνεχίζει, αυτό το οποίο κάθε πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται απόλυτα ως βασική αρχή, είναι ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, συνιστά πολιτική πράξη.

«Όταν εκφράζεται από το αναπηρικό κίνημα, αποτελεί πράξη αυτό-εκπροσώπησης, συλλογικής διεκδίκησης και κοινωνικής δικαιοσύνης», σημειώνει.

