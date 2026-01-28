Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ισχυριζόμενη απολογία του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, μετά τον απρεπή χαρακτηρισμό σε άτομα με νοητικά αναπηρία. Η Πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, μίλησε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» και σχολίασε με επικριτικό τρόπο την ισχυριζόμενη απολογία του Ευρωβουλευτή.

Αρχικά, σε ερώτηση για ποιο λόγο ο παρα-αθλητής, Μάριος Φιλίππου, ζήτησε να μην προβάλλεται το πρόσωπο του στη απολογία, η Θέμις, απάντησε ότι πριν να δημοσιοποιηθεί η σχετική ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑ, η ίδια, είχε επαφή με την οικογένεια του παρα-αθλητή.

Σύμφωνα με την Θέμις, ο Φιλίππου ρώτησε τη μητέρα του εάν ο Φειδίας τον είπε «πελλό;». «Αυτό το πράγμα είναι εξοργιστικό» υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ.

Ακόμη, η Θέμις στην παρέμβαση της δήλωσε ότι «ο Παναγιώτου δεν πήρε τηλέφωνο για να απολογηθεί στον παρα-αθλητή Μάριο». Επίσης, κατά την ίδια, ήταν λανθασμένος τρόπος ο οποίος επέλεξε να λειτουργήσει ο Ευρωβουλευτής σχετικά με τη προβολή του προσώπου του συγκεκριμένου παρα-αθλητή.

«Ο Παναγιώτου θεώρησε ότι είναι καλύτερο επικοινωνιακά να δείξει το πρόσωπο του Μάριου σε αυτό το βίντεο. Αυτό είναι η συγγνώμη; Του πρόσφερε προβολές και ακόλουθους;» υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ.

Η Θέμις είπε επίσης ότι «Δεν λέμε πέσανε και μουντάραν να με φάνε και μήπως υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «Αν είναι ποτέ δυνατόν, όταν καταπατάς τα δικαιώματα και προσβάλεις αυτούς τους ανθρώπους, αυτό γίνεται λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων;»

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τη κατάσταση του Μάριου Φιλίππου η Θέμις είπε ότι «Είναι ένας αθλητής αξιόλογος, κάνει άλματα και δεν έχει να αποδείξει σε κανένα τίποτα».







Διαβάστε επίσης: Απολογία Φειδία: «Καλά μου εκάμαν-Ήταν άθελα μου, ένα μεγάλο συγνώμη» (ΒΙΝΤΕΟ)