Θύελλες στο πολιτικό σκηνικό ξεσηκώνει η αργία των Δημάρχων Πάφου και Λευκονοίκου.

Οι υπό διερεύνηση υποθέσεις εναντίον τους τέθηκαν επί τάπητος στο εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΣΥ, το οποίο αποφασίστηκε την αναστολή της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα της παράταξης μέχρι τη λήξη της αργίας τους.

Ο Ευθύμιος Δίοπλαρος είπε πως «θεωρούμε ότι διερευνά σε κάθε υπόθεση ανήκει αποκλειστικά στις ανακριτικές αρχές και στην δικαιοσύνη ο κάθε πολίτης θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου επαναλαμβάνουμε όμως στη θέση αρχής πως θα πρέπει να διερευνηθούν όλα και όλοι και για όλες τις κατηγορίες».

Στο στόχαστρο ο Ζαννέτος

Το τσουνάμι καταγγελιών συνεχίζεται με το ΑΚΕΛ να βάζει στο στόχαστρο και τον δήμαρχο της Αγίας Νάπας.

«Δεν μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμα σε αργία ο άλλος δήμαρχος του ΔΗΣΥ, ο Χρίστος Ζαννέτος της Αγίας Νάπας, που είναι υπόδικος στο Κακουργιοδικείο για υπόθεση πλαστογραφίας και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο βέβαια παραμένει το Προεδρικό και η Γενική Εισαγγελία».

Επαναφέρει μάλιστα στο προσκήνιο το πολύκροτο βίντεο που παρουσιάζει φερόμενη διαφθορά στο Προεδρικό και τους δωρητές του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Η αργία των δύο δημάρχων επισφραγίστηκε με την δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων θα συνεχίσει τη λειτουργία της, με τη συμμετοχή του Δημαρχεύοντα και Αντιδημάρχου Λευκονοίκου Θεόδωρου Χοίρα, ενώ Δημαρχεύων Πάφου είναι ο Άγγελος Ονησιφόρου.

Σήκωσαν μανίκια οι ανακριτές

Οι έρευνες των αρχών για τις υποθέσεις που αφορούν τους δύο εν αργία αξιωματούχους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά τον Φαίδωνα Φαίδωνος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία διερευνά το αδίκημα του βιασμού, ενώ βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη αυτεπάγγελτη διερεύνηση σε σχέση με κατ΄ ισχυρισμό υπόθεση βίας σε βάρος της συζύγου.

Στην περίπτωση του Πιερή Γυψιώτη, διερευνάται καταγγελία για βία στην οικογένεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «για τις δύο υποθέσεις έχουν συσταθεί Ξεχωριστές ένα κριτικές ομάδες οι οποίες έχουν την ευθύνη της λήψης και αξιολόγησης κι εσύ ποτέ μαρτυρία σε χαίρεσαι όποιον όντως και εναπόκειται στην ανακριτική ομάδων κατά πόσον ενδείκνυται και υπάρχει και βάση για να προχωρήσει την αίτηση για έκδοση εντάλματος σύλληψης».

H Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένταλμα σύλληψης ως προς της ώρας, ενώ περίπολο της δύναμης βρισκόταν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.