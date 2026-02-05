Δημοσιεύτηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκατίας οι γνωστοποιήσεις πως ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος και ο Δήμαρχος Λευκονοίκου, Πιερής Γυψιώτης τελούν αυτοδικαίως σε αργία.

Οι γνωστοποιήσεις που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, αναφέρουν ότι ο καθένας από τους δυο Δημάρχους τελεί "αυτοδικαίως σε αργία από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης" του Υπουργού Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 113(1) του περί Δήμων Νόμου (Ν. 52(Ι)/2022), "καθότι εναντίον του διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα ως το εν λόγω άρθρο ορίζει".

Σημειώνεται, ακόμα, ότι Δήμαρχος που τελεί σε αργία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 113(1) του περί Δήμων Νόμου, λαμβάνει το ένα τρίτο της καθοριζόμενης αντιμισθίας για όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

Όπως αναφέρεται, η αργία τερματίζεται με τη λήξη της έρευνας ή την πλήρη εκδίκαση της υπόθεσης και την απαλλαγή, αθώωση ή καταδίκη του δημάρχου εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα ή έχει καταχωρισθεί ποινική υπόθεση και προς τούτο δημοσιεύεται σχετική γνωστοποίηση από τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με τον τερματισμό της αργίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που Δήμαρχος απαλλαγεί ή/και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο, ή τερματιστεί η έρευνα εναντίον του, χωρίς να θεμελιώνεται κατηγορία, επιστρέφει στα καθήκοντά του για το υπόλοιπο της θητείας του και δικαιούται πλήρη ανάκτηση της αντιμισθίας που του είχε αφαιρεθεί.

Την ίδια ώρα, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ αποφάσισαν την αναστολή της συμμετοχής και των δύο στα συλλογικά όργανα του κόμματος μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για τον κ. Φαίδωνος και την εκδίκαση της υπόθεσης για τον κ. Γυψιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Φαίδωνος μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα. Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο υπήρχε διακριτική παρουσία αστυνομικής δύναμης.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου αναλαμβάνει τα ηνία του Δήμου Πάφου. Σε χθεσινή του δήλωση ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου συνεχίζει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, τονίζοντας πως η εξυπηρέτηση των δημοτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Σημείωνεται πως ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, αναμενόταν να επιστρέψει το βράδυ της Τετάρτης και να εγκρίνει σήμερα Πέμπτη τη σχετική γνωστοποίηση για τον Δήμαρχο Πάφου για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοσή της.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου Πάφου.

Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, έχει αναφέρει πως έχουν ληφθεί κάποιες καταθέσεις έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα και αξιολογούνται τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους , προσθέτοντας πως η ανακριτική ομάδα θα καθορίσει την πορεία των εξετάσεων.

