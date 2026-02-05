Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, κατά την οποία τέθηκε επί τάπητος το θέμα της αργίας του Φαίδωνα Φαίδωνος, αλλά και του Πιερή Γυψιώτη μετά και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, αποφάσισαν την αναστολή της συμμετοχής και των δύο στα συλλογικά όργανα του κόμματος μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για τον κ. Φαίδωνος και την εκδίκαση της υπόθεσης για τον κ. Γυψιώτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, θα θέσει και τους δύο αυτοδικαίως σε αργία από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων που εξετάζονται εναντίον τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή τακτική του συνεδρία συζήτησε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα καθώς και τον προγραμματισμό της προεκλογικής εκστρατείας.

Όσον αφορά τους 2 Δημάρχους που τέθηκαν σε αργία από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίστηκε όπως ανασταλεί η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα της Παράταξης μέχρι τη λήξη της αργίας.

Η διερεύνηση κάθε υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στις ανακριτικές αρχές και στη Δικαιοσύνη και κάθε πολίτης θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Επαναλαμβάνουμε τη θέση αρχής: να διερευνηθούν όλα και όλοι, και για όλες τις κατηγορίες. Διαφάνεια παντού, έλεγχος σε όλα, μηδενική ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό.