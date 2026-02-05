Περίπολο της Αστυνομίας βρισκόταν καθόλη την διάρκεια της νύχτας έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, μετά τις εξελίξεις που αφορούν στον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τίθεται αυτοδικαίως σε αργία από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων που εξετάζονται εναντίον του.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Φαίδωνος μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα. Έξω από το Δημοτικό Μέγαρο υπήρχε διακριτική παρουσία αστυνομικής δύναμης.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αντιδήμαρχος Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου αναλαμβάνει τα ηνία του Δήμου Πάφου. Σε χθεσινή του δήλωση ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ότι ο Δήμος Πάφου συνεχίζει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, τονίζοντας πως η εξυπηρέτηση των δημοτών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Σημείωνεται πως ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό, αναμενόταν να επιστρέψει το βράδυ της Τετάρτης και να εγκρίνει σήμερα Πέμπτη τη σχετική γνωστοποίηση για τον Δήμαρχο Πάφου για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοσή της.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου Πάφου.

Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, έχει αναφέρει πως έχουν ληφθεί κάποιες καταθέσεις έχει συσταθεί ανακριτική ομάδα και αξιολογούνται τα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους , προσθέτοντας πως η ανακριτική ομάδα θα καθορίσει την πορεία των εξετάσεων.

