Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση που αφορά τον Δήμαρχο Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου.

Ερωτηθείσα θα κληθεί οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει κατάθεση, η κ. Χριστοδουλίδου διευκρίνισε ότι αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στους ανακριτές της υπόθεσης, οι οποίοι αξιολογούν το σύνολο της μαρτυρίας και την πορεία της διερεύνησης.

Σε ερώτηση για τα αδικήματα που διερευνώνται, η κ. Χριστοδουλίδου ανέφερε ότι η Αστυνομία διερευνά σοβαρά αδικήματα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το απόγευμα της Τετάρτης ο κ. Φαίδωνος μετέβη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου προκειμένου να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα, μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να τεθεί σε αργία.

Πηγή: ΚΥΠΕ