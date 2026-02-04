Σε αυτοδίκαιη αργία τίθενται οι Δήμαρχοι Πάφου και Λευκονίκου βάσει του περί Δήμων Νόμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με ποινικές έρευνες των διωκτικών Αρχών εναντίον των Δημάρχων Πάφου και Λευκονίκου, οι οποίες, σε περίπτωση καταδίκης, επιφέρουν ποινή φυλάκισης πέραν των τριών ετών, ενεργοποιείται το άρθρο 113 του περί Δήμων Νόμου και τίθενται αυτοδικαίως σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την εκδίκαση των υποθέσεων.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωση του ο Υπουργός Εσωτερικών απουσιάζει στο εξωτερικό και με την επιστροφή του το βράδυ της Τετάρτης, θα εγκρίνει τη σχετική γνωστοποίηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε έκτακτη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας αύριο.

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η αργία τίθεται σε ισχύ μόνο κατόπιν δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει τέλος πως δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, καθότι το ζήτημα τυγχάνει πλέον χειρισμού από τις διωκτικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Στα χέρια του ΥΠΕΣ η επιστολή της Αστυνομίας για την υπόθεση Φαίδωνος