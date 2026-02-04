Τη γνωμάτευση του για την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος απέστειλε ο Αρχηγός της Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Μεσημέρι και Κάτι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία.

Όπως δήλωσε, το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει το άρθρο 113 του Περί Δήμων Νόμου, το οποίο ενεργοποιείται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, είναι κατά πόσον διερευνάται από τις διωκτικές αρχές αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. «Δεν μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες και ούτε ζητούμε από την Αστυνομία να μας τις δώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό ρόλο του Υπουργείου.

Σε ερώτηση αν τα δεδομένα αυτά συντρέχουν στην περίπτωση του δημάρχου Φαίδωνος, ο γενικός διευθυντής απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα, σημειώνοντας ότι η σχετική επιστολή από την Αστυνομία είχε παραληφθεί μόλις μισή με μία ώρα πριν από τις δηλώσεις του. Όπως εξήγησε, το περιεχόμενό της τελεί υπό μελέτη, ενώ βρίσκεται σε διαβούλευση με τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Κύπρο, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. «Κάνετε λίγη υπομονή», ήταν το μήνυμά του.

Ο κ. Ηλίας αποκάλυψε ότι το Υπουργείο εξετάζει αυτή τη στιγμή δύο ξεχωριστές περιπτώσεις δημάρχων. Για τη δεύτερη περίπτωση, όπως είπε, έχει ήδη παραληφθεί γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η θέση δημάρχου σε αργία, η απόφαση θα γνωστοποιηθεί επίσημα μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας και, εάν κριθεί απαραίτητο, θα εκδοθεί και έκτακτο δελτίο.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας, ο γενικός διευθυντής σημείωσε ότι είχε ζητηθεί γνωμάτευση ήδη από τις 30 Ιανουαρίου, αναφορικά με το αν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 113 για συγκεκριμένα αδικήματα που διερευνώνται εις βάρος δημάρχου. Τόνισε μάλιστα ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άρθρο τίθεται σε εφαρμογή, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μέγιστη προσοχή και τη στενή συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα, ως νομικό σύμβουλο του κράτους.

Σε σχέση με το αν θα ζητηθεί αντίστοιχη νομική γνωμάτευση και για την υπόθεση Φαίδωνος, ο κ. Ηλίας ανέφερε ότι αυτό θα αξιολογηθεί ανάλογα με τα δεδομένα. Όπως είπε, τα στοιχεία που δόθηκαν στην πρώτη περίπτωση κρίνονται επαρκή για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να μη χρειαστεί νέα γνωμάτευση.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι τυχόν απόφαση για αργία έχει άμεση ισχύ, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι ο δήμαρχος τίθεται αυτοδικαίως σε αργία από την ημέρα της γνωστοποίησης της απόφασης του Υπουργού. Όσον αφορά τη λειτουργία των δήμων, διευκρίνισε ότι δεν προκηρύσσονται εκλογές για νέο δήμαρχο. Κατά τη διάρκεια της αργίας, τα καθήκοντα ασκεί ο αντιδήμαρχος, κατά τρόπο αντίστοιχο με τη διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Κλείνοντας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι τα γεγονότα αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα και θεσμική υπευθυνότητα, τονίζοντας ότι αυτή είναι η παρούσα εξέλιξη των πραγμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες, προχωρώντας στην λήψη καταθέσεων, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής αυτεπάγγελτης έρευνας που αφορά στον κύριο Φαίδωνος, όσο και μετά την καταγγελία σε βάρος του Δημάρχου Πάφου από τον επιχειρηματία καθώς και ενός από τα φερόμενα θύματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν τους.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία άρχισε αυτεπάγγελτα έρευνα μετά την δημοσιοποίηση συγκεκριμένου υλικού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τον ισχυρισμό για κακοποίηση γυναίκας.

Το υλικό αυτό δημοσιεύθηκε από την Ιωάννα Φωτίου, γνωστή και ως Annie Alexui, και αφορά έγγραφα τα οποία παρουσιάζονται ως νοσοκομειακά.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΣ: Περιμένει γνωματεύσεις από Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία για Φαίδωνος