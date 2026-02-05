Τον Επίσημο Προγραμματισμό Διακυβέρνησης για το 2026 παρουσιάζει απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος αναμένεται να αναδείξει τις πέντε κύριες προτεραιότητες της διακυβέρνησης: την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με Ευρωπαϊκό και Δυτικό προσανατολισμό, την ενίσχυση της οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και την ευημερία των πολιτών μέσα από δράσεις σε Υγεία, Παιδεία, Στέγαση και Κοινωνική Πρόνοια.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στην ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και της άμυνας, καθώς και στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας, με σημαντικά έργα στα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος».

Στον κοινωνικό τομέα, ο Πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει δράσεις όπως η επέκταση των ολοήμερων σχολείων, την πιλοτική εφαρμογή δωρεάν προγεύματος σε νηπιαγωγεία, την εισαγωγή κοινωνικού λειτουργού στα σχολεία, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις για στήριξη νέων οικογενειών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, θα παρουσιαστούν επενδύσεις σε υποδομές, τουρισμό, ναυτιλία, αγροτική ανάπτυξη, μεταφορές και ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καθημερινότητας των πολιτών.

