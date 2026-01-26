Η εντεινόμενη στρατιωτική κινητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους γύρω από το Ιράν αποτυπώνεται σε διάφορους χάρτες που δείχνουν την επιχειρησιακή ανάπτυξης έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διάταξη δυνάμεων που εκτείνεται από τη βορειοδυτική Ευρώπη έως τον Περσικό Κόλπο και η οποία δεν παραπέμπει σε απλή αμυντική στάση, αλλά σε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το ενδεχόμενο μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης. Στο πλέγμα αυτό, αναδεικνύεται και η σημασία που διαδραματίζει η Κύπρος.





MAP: 25/01/2026 (v2.0)



Επί της ουσία οι ΗΠΑ ακολουθούν μια στρατηγική περικύκλωσης - «Operation Encirclement» η οποία αφορά μια πολυεπίπεδη στρατιωτική περικύκλωση του Ιράν από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους. Η διάταξη ναυτικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, την Αραβική Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με αεροπορικές βάσεις, συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και κόμβους επιμελητείας σε Ιράκ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, δημιουργεί ένα πλέγμα στρατηγικής πίεσης που περιορίζει δραστικά τα περιθώρια ελιγμών της Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, η παρουσία αεροπλανοφόρων και δυνατοτήτων μακρού πλήγματος υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρεί αξιόπιστη στρατιωτική επιλογή στο τραπέζι, ακόμη κι αν επισήμως δηλώνει προτίμηση στη διπλωματία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι προειδοποιήσεις τρίτων δρώντων, όπως της Τουρκίας, ότι μια πολιτική «στριμώγματος» του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει όχι σε αποκλιμάκωση αλλά σε προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο, με ευρύτερες συνέπειες για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.



Απο την Ευρώπη στην Μέση Ανατολή

Κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι βάσεις στην Ευρώπη (RAF Lakenheath, Mildenhall, Ramstein), οι οποίες λειτουργούν ως κύρια σημεία συγκέντρωσης μαχητικών και ιπτάμενων τάνκερ, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συνεχούς εναέριου ανεφοδιασμού. Η έντονη παρουσία KC-135, KC-46 και C-130 υποδηλώνει σχεδιασμό για παρατεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Ωστόσο, η πραγματική μετατόπιση του επιχειρησιακού βάρους καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου σχηματίζεται ένας ενδιάμεσος άξονας που συνδέει την ευρωπαϊκή πλάτη με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Σε αυτόν τον άξονα, οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, η Σούδα στην Κρήτη και η Σιγκονέλα στην Ιταλία λειτουργούν ως κόμβοι υποστήριξης, επιτήρησης και διοίκησης. Η παρουσία αεροσκαφών ανεφοδιασμού, ηλεκτρονικού πολέμου και έγκαιρης προειδοποίησης υποδηλώνει σχεδιασμό για παρατεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις, με δυνατότητα συνεχούς ροής δυνάμεων προς το θέατρο επιχειρήσεων.

Ο ρόλος των Βρετανικών Βάσεων Κύπρου

Η Κύπρος, μέσω των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το σενάριο. Η γεωγραφική της θέση επιτρέπει την ταχεία υποστήριξη επιχειρήσεων προς το Ισραήλ, την Ιορδανία και τον Περσικό Κόλπο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται εκτός της άμεσης ζώνης εμπλοκής. Το Ακρωτήρι λειτουργεί ως ασφαλής πλατφόρμα ανεφοδιασμού, επιτήρησης και συντονισμού, μειώνοντας την εξάρτηση από πιο εκτεθειμένες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Η κυπριακή διάσταση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφία. Σε διπλωματικό επίπεδο, η Λευκωσία παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή. Από τη μια πλευρά, η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και αξιόπιστος εταίρος της Δύσης και από την άλλη, καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης σε μια περιοχή όπου διατηρεί στενές σχέσεις με κράτη όπως το Ισραήλ, αλλά και κρίσιμα ανοικτά κανάλια με τον αραβικό κόσμο.

Πιο κοντά στο μέτωπο: Ισραήλ και Κόλπος

Η συγκέντρωση μαχητικών αεροσκαφών, UAV και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης σε ισραηλινές και αραβικές βάσεις (Κατάρ, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Ιορδανία) δείχνει ότι το επιχειρησιακό κέντρο βάρους μεταφέρεται πλησιέστερα στο Ιράν. Η παρουσία αεροπλανοφόρου με πλήρη πτέρυγα κρούσης στον Περσικό Κόλπο συμπληρώνει την εικόνα, παρέχοντας ευελιξία και αυτονομία δράσης ακόμη και σε περίπτωση κλεισίματος εναέριων διαδρόμων.



Η μαζική παρουσία μαχητικών (F-15, F-16, F-35), αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και UAV δείχνει ότι το επιχειρησιακό βάρος μετατοπίζεται εγγύτερα στο ιρανικό θέατρο. Παράλληλα, η ανάπτυξη αεροσκαφών ειδικών αποστολών και επιθετικών δυνατοτήτων χαμηλού ύψους ενισχύει τα σενάρια στοχευμένων, «χειρουργικών» πληγμάτων.