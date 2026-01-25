Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η άφιξη επαρκών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίες θα επιτρέπουν την υλοποίηση μιας «σημαντικής επιχειρησιακής δράσης», εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση μετέδωσε πριν από λίγο το ισραηλινό i24News.



Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνατοτήτων που συμβάλλουν στην άμυνα του Ισραήλ έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί και η ισραηλινή προετοιμασία για το ενδεχόμενο επίθεσης από το Ιράν.



«Ο αμερικανικός στρατός θα χρειαστεί ακόμη λίγες ημέρες για να συγκεντρώσει στη Μέση Ανατολή «δύναμη που θα επιτρέψει σημαντική αμερικανική στρατιωτική δράση», εφόσον ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει σχετική εντολή, δήλωσαν συγκεκριμένα δύο πηγές που μίλησαν στο I24NEWS.



Μεταξύ άλλων, στην περιοχή έχει αποσταλεί το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, μαζί με την ομάδα κρούσης του, πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15 και άλλων τύπων, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή, τα οποία προορίζονται να συμβάλουν στην προστασία του ισραηλινού εναέριου χώρου, αλλά και αμερικανικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε επίθε

Το ιρανικό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, και του διοικητή της CENTCOM, στρατηγού Μπραντ Κούπερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν εκτενώς τα σενάρια και τις επιλογές αντιμετώπισης της ιρανικής απειλής, στο πλαίσιο του στενού στρατιωτικού συντονισμού Ουάσιγκτον–Τελ Αβίβ.



Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αεροπορικές μετακινήσεις προς και από το Ισραήλ, μετά από προειδοποίηση του επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Σμουέλ Ζακάι προς τις ξένες αεροπορικές εταιρείες για είσοδο σε «ευαίσθητη περίοδο», με πρόβλεψη ότι σε ενδεχόμενο κλεισίματος του εναέριου χώρου θα δοθεί προτεραιότητα στην αναχώρηση ξένων πτήσεων.



Η ΝOTAM Ιράν

Το Ιράν ανέστειλε όλες τις πτήσεις οπτικής πλοήγησης (Visual Flight Rules – VFR) και τις γενικές αεροπορικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, μέσω της NOTAM B0062/26, με ισχύ από τις 25 Ιανουαρίου 2026 έως τις 25 Απριλίου 2026. Εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως στρατιωτικές και κρατικές πτήσεις, αποστολές έρευνας και διάσωσης, ιατρικές πτήσεις, καθώς και δραστηριότητες της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, κατόπιν σχετικής έγκρισης.

Η σημασία του Λιβάνου

Ενώ η περιοχή αναμένει με κομμένη την ανάσα το ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν, ο Λίβανος φαίνεται να έχει εισέλθει ήδη στο «μάτι του κυκλώνα», πριν ακόμη εκδηλωθούν εχθροπραξίες. Σύμφωνα με ανάλυση στρατιωτικών αεροπορικών δεδομένων των πρώτων 25 ημερών του Ιανουαρίου 2026, οι κινήσεις στο αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι και κυρίως στη στρατιωτική βάση Χαμάτ δεν παραπέμπουν σε απλές αποστολές εκκένωσης ή ενίσχυσης πρεσβειών, αλλά σε στοχευμένη στρατιωτική αναδιάταξη.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023, όταν κατά τον πόλεμο στη Γάζα καταγράφηκαν 32 στρατιωτικές πτήσεις σε 33 ημέρες με κύριο σκοπό την προστασία διπλωματικών αποστολών, το 2026 παρατηρείται ποιοτική και ποσοτική κλιμάκωση. Μέσα σε λιγότερο από 25 ημέρες έχουν καταγραφεί 31 βαριά και τακτικά στρατιωτικά αεροσκάφη, με αυξημένη πυκνότητα αλλά κυρίως με διαφορετικό επιχειρησιακό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έντονη δραστηριότητα στη βάση Χαμάτ, η οποία δέχθηκε οκτώ αμιγώς αμερικανικές πτήσεις, μεταξύ των οποίων MC-130 και C-130. Τα MC-130, συνδεδεμένα με τις Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται για διεισδύσεις, ρίψεις δυνάμεων και ανεφοδιασμό πίσω από εχθρικές γραμμές, γεγονός που υποδηλώνει παρουσία ή προετοιμασία ειδικών επιχειρήσεων στο έδαφος.

Παράλληλα, η προσγείωση υπερβαρέων μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, όπως το ΝΑΤΟϊκό AN-124, αλλά και επαναλαμβανόμενες πτήσεις C-17 και A400M, δείχνουν στρατηγική προτοποθέτηση εξοπλισμού και πυρομαχικών. Οι κινήσεις αυτές παραπέμπουν στη δημιουργία προωθημένης επιχειρησιακής βάσης ή κόμβου ταχείας υποστήριξης, σε περίπτωση γενικευμένης περιφερειακής σύγκρουσης και κλεισίματος του εναέριου χώρου.

Σε αντίθεση με το 2023, όπου η Δύση εμφανιζόταν αντιδραστική και επικεντρωμένη στην προστασία διπλωματών, τα δεδομένα του 2026 δείχνουν συστηματικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Η χρήση ειδικών αεροσκαφών σε απομακρυσμένες βάσεις και η μεταφορά βαρέος εξοπλισμού υποδηλώνουν ότι ΗΠΑ και σύμμαχοι δεν προετοιμάζονται για απλή εκκένωση, αλλά για σύνθετα στρατιωτικά σενάρια





