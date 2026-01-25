Η κυβέρνηση του Ιράν εξέδωσε NOTAM (Ειδοποίηση προς Αεροπόρους) που αναστέλλει όλες τις πτήσεις VFR (οπτικής πτήσης) και τις γενικές αεροπορικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, από τις 25 Ιανουαρίου 2026 έως τις 25 Απριλίου. Εξαιρούνται στρατιωτικές, ιατρικές, επιχειρήσεις διάσωσης και δραστηριότητες της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, μόνο με προηγούμενη έγκριση. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει, σύμφωνα με αναλυτές, υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ασφαλείας, εν μέσω απειλών για στρατιωτική σύγκρουση και χτύπημα από τις ΗΠΑ.





Iran suspends all VFR flights nationwide for 3 months, according to a new NOTAM.



These are flights that rely on visual navigation. pic.twitter.com/lGcb9vQaTE — Faytuks News (@Faytuks) January 25, 2026





Η κίνηση έρχεται ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει διατάξει την αποστολή αμερικανικής "αρμάδας" με αεροπλανοφόρα προς τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας προειδοποιήσεις από Τεχεράνη για «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, Ιρανός στρατηγός δηλώνει ότι οι δυνάμεις του έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εν αναμονή αμερικανικών πλοίων στη Μέση Ανατολή.Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε,, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε οχυρωμένο υπόγειο bunker λόγω απειλών αμερικανικής επίθεσης.



Η επίσκεψη του διοικητή της CENTCOM, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, στο Ισραήλ και οι επαφές του με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των IDF επιβεβαιώνουν το κλίμα αυξημένης επιφυλακής, με την περιοχή να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.



Παράλληλα το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και άλλα πλοία κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο, με τις ΗΠΑ να απειλούν παρέμβαση αν συνεχιστεί η βία κατά διαδηλωτών. Ισραηλινά δημοσιεύματα αφήνουν να εννοειθεί ότι Ιορδανία και ΗΑΕ μπορεί να στηρίξουν πιθανή αμερικανική επίθεση.



Αξίζει να σημειωθεί πως δημοσίευμα της Israel Hayom αποτυπώνει τις διαφοροποιήσεις γύρω από το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, υπέρ μιας σκληρής γραμμής φέρονται να τάσσονται ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και χώρες όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Βρετανία. Αντίθετα, επιφυλάξεις ή αντίθεση φέρονται να εκφράζουν πρόσωπα και κράτη όπως ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο Στιβ Γουίτκοφ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.



