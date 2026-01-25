Σε στρατιωτική ετοιμότητα βρίσκεται το καθεστώς του Ιράν, καθώς αυξάνονται οι ενδείξεις ότι επίκειται αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα.

Ο διοικητής των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης - οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων - προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του είναι "πιο έτοιμες από ποτέ και με το δάχτυλο στη σκανδάλη".

Το Nournews - ειδησεογραφικό πρακτορείο το οποίο πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν - μετέδωσε πως ο στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ "να αποφύγουν οποιονδήποτε λάθος υπολογισμό".

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, βρίσκεται σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Iran International, η οποία συνδέεται με την αντιπολίτευση.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

