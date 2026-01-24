Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ εντείνουν τον στρατιωτικό και διπλωματικό συντονισμό τους, εν μέσω της συνεχιζόμενης καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν και των απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενα πλήγματα. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με όλες τις πλευρές να δηλώνουν ετοιμότητα για κλιμάκωση.

Στην Ιερουσαλήμ ο διοικητής της CENTCOM

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε το Σάββατο το Ισραήλ, όπου είχε επαφές με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς και με τους επικεφαλής των διευθύνσεων Πληροφοριών και Επιχειρήσεων των IDF, στο στρατιωτικό αρχηγείο της Κιριά στο Τελ Αβίβ. Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα υψηλής επιφυλακής.

Αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις προς την περιοχή, με αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και μεταγωγικά να κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

Το μήνυμα Τραμπ και το «ανοιχτό παράθυρο» σύγκρουσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενες μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν στρατιωτική απάντηση, αν και πρόσφατα έκανε πίσω, υποστηρίζοντας –χωρίς να τεκμηριώσει– ότι η Τεχεράνη ανέστειλε εκτελέσεις εκατοντάδων κρατουμένων. Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι πιθανή αμερικανική επίθεση θα ήταν συντριπτική, ενώ έκανε λόγο για «αρμάδα» δυνάμεων που κατευθύνονται προς το Ιράν.

Σκληρή προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί ως «ολοκληρωτικός πόλεμος», τονίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται σε πλήρη συναγερμό και είναι έτοιμο να απαντήσει «με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο», χωρίς να διευκρινίζει τη φύση της αντίδρασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, του αντιπολιτευόμενου Iran International, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ», καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».



Ανησυχία και από την Άγκυρα

Τέλος, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ εξακολουθεί να αναζητά ευκαιρία για πλήγμα κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω μια ήδη εύφλεκτη περιοχή.



