Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε επίσημα τον τερματισμό του ψηφιακού μπλακ άουτ που διήρκεσε περισσότερο από δύο εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν. Ωστόσο, η αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο παραμένει ασταθής, λόγω τεχνικών δυσκολιών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Fars News, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Ιράν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο αναμένεται να επιλυθούν έως το Σάββατο ή την Κυριακή. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της συνδεσιμότητας, μετά τις συνεχείς και κατά διαστήματα διακοπές.

Σύμφωνα με το Fars News, η απόφαση για επανασύνδεση της χώρας με το διαδίκτυο ελήφθη αργά το βράδυ της Παρασκευής από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και διαβιβάστηκε επισήμως στο Υπουργείο Επικοινωνιών.

Αξιωματούχοι του υπουργείου, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο, σημείωσαν ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση της διεθνούς πρόσβασης στο διαδίκτυο συνεχίζονται, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η πλήρης σταθεροποίηση της σύνδεσης θα απαιτήσει χρόνο, λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του εγχειρήματος.



