Την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από το Εργατικό Κόμμα να παραχωρήσει τη θέση του.

Κάνοντας απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του ο Κιρ Στάρμερ, με διάγγελμα, ανακοίνωσε την παραίτησή του εστιάζοντας στη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. «Τώρα τίθεται το ερώτημα: όχι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του εργατικού κόμματος, αλλά εάν είμαι ο καλύτερος. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου και παραιτούμε».

Ο Στάρμερ έχει ζητήσει από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την ηγεσία του κόμματος, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να ξεκινά στις 9 Ιουλίου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί πριν από τις θερινές κοινοβουλευτικές διακοπές, στις 16 Ιουλίου.

Εάν ακολουθήσει αναμέτρηση μεταξύ πολλών υποψηφίων, το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει νέος ηγέτης των Εργατικών μέχρι την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, όπως επεσήμανε.

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