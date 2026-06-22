Το ενδεχόμενο να προκύψει ανάγκη εκ νέου σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το βράδυ της Δευτέρας.

Προσερχόμενος σε τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το πρωί με τη νέα σύνθεση μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ήταν «μια εποικοδομητική συνάντηση, συζήτηση, κατά την οποία ενημέρωσα για τις τελευταίες εξελίξεις», προσθέτοντας «θα είμαστε σε διαρκή επαφή».

Ο Πρόεδρος είπε ότι «ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη αρχές Ιουλίου να ξανασυναντηθούμε», σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές διεργασίες και «ευελπιστούμε ότι όλες αυτές οι διεργασίες θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών εκεί που διακόπηκαν, αξιοποιώντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο». «Αυτά συζητήσαμε. Ενημέρωσα, άκουσα κάποιες απόψεις και προχωρούμε», είπε.

Εξάλλου, ερωτηθείς κατά πόσο η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, είπε ότι «σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επηρεάζει την εν εξελίξει προσπάθεια».

Σημείωσε ότι για την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, προτεραιότητα είναι η Νέα Υόρκη και ο Γενικός Γραμματέας, οι Βρυξέλλες, η Ελλάδα, η Τουρκία «και φυσικά η Κύπρος. Άρα δεν επηρεάζει, και δεν εκτιμώ ότι θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο» η παραίτηση Στάρμερ.

Εξάλλου, ανέφερε ο Πρόεδρος, «σε σχέση με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και με τους στόχους που έχουν τεθεί, η αλλαγή Πρωθυπουργού και κατ’ επέκταση Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται τον Σεπτέμβριο».



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Πηγή: ΚΥΠΕ