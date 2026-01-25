Στον Περσικό Κόλπο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και τρία αντιτορπιλικά κατευθύνονται προς την περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη για πόλεμο», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική σύγκρουση, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έλειπαν από την περιοχή συγκεντρώνονται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει εκ νέου τους τόνους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ενδεχόμενο επίθεσης κατά της Τεχεράνης παραμένει στο τραπέζι, σημειώνοντας πως «μια μεγάλη δύναμη κατευθύνεται προς το Ιράν». Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να αποφύγουν «απερίσκεπτες ενέργειες» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένο πόλεμο.

Σε δηλώσεις του, ο διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπουρ, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται «πιο έτοιμες από ποτέ», με «το δάχτυλο στη σκανδάλη», προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές του ανώτατου ηγέτη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Iran International, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει μεταφερθεί σε οχυρωμένο καταφύγιο στην Τεχεράνη, μετά από εκτιμήσεις ανώτερων αξιωματούχων για αυξημένο κίνδυνο αμερικανικής επίθεσης. Όπως αναφέρεται, το καταφύγιο διαθέτει διασυνδεδεμένο σύστημα τούνελ, ενώ τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του γραφείου του Χαμενεΐ φέρεται να έχει αναλάβει ο γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο FOX, το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν αναμένεται να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο τις επόμενες ημέρες, ενώ βρετανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon κατευθύνονται προς το Κατάρ για την ενίσχυση της ασφάλειας των κρατών του Κόλπου. Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται και το Ισραήλ, το οποίο επισκέπτεται ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, ενώ αναμένονται και σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου για συνομιλίες με την ισραηλινή ηγεσία.

Η αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ προκαλεί έντονη ανησυχία στην Τεχεράνη, με κατοίκους να εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενο πλήγμα. Υπό τον φόβο κλιμάκωσης, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς χώρες της Μέσης Ανατολής και αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της περιοχής, αν και η Air France ανακοίνωσε την επανέναρξη πτήσεων προς το Ντουμπάι, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ