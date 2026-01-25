Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αεροπορικές μετακινήσεις προς και από το Ισραήλ, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Σμουέλ Ζακάι, προειδοποίησε τις ξένες αεροπορικές εταιρείες για είσοδο σε «ευαίσθητη περίοδο» ενόψει του επόμενου Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με την ισραηλινή Mako, σε επιστολή που εστάλη στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, τονίζεται ότι σε περίπτωση κλεισίματος του εναέριου χώρου θα δοθεί προτεραιότητα στην αναχώρηση ξένων πτήσεων από το Ισραήλ.

Μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής από το κανάλι N12, ο Ζακάι προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι αναφερόταν στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όχι στο προσεχές, αν και το σχετικό σημείο της επιστολής είναι διατυπωμένο σε μέλλοντα χρόνο. Όπως ανέφερε, τα δεδομένα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και οι οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου καταδεικνύουν προς το παρόν σταθερότητα τις επόμενες ημέρες.



Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει «πιθανότητα, αν και όχι υψηλή», επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας, ο εναέριος χώρος θα κλείσει άμεσα, όπως είχε συμβεί τον Ιούνιο του 2025 και τον Απρίλιο και Οκτώβριο του 2024.

Την ίδια ώρα, ο Ζακάι διαβεβαιώνει ότι τα αμυντικά συστήματα παραμένουν πλήρως ανεπτυγμένα και σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ενώ οι μηχανισμοί διακρατικού συντονισμού λειτουργούν κανονικά. Στο πλαίσιο αυτό, η ιταλική ITA ανακοίνωσε την προσωρινή ακύρωση των νυχτερινών πτήσεών της προς το Ισραήλ έως τις 27 Ιανουαρίου, ακολουθώντας αντίστοιχες κινήσεις άλλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με το Ιράν.