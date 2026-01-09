Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και των αρμόδιων θεσμών εξαπέλυσε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Σε ανάρτησή της, απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί «υβριδικού πολέμου» ή εμπλοκής ξένων παραγόντων, όπως η Τουρκία ή η Ρωσία, και αποδίδει την ευθύνη αποκλειστικά σε πρόσωπα και πρακτικές εντός του ίδιου του συστήματος εξουσίας.

Όπως σημειώνει, «αν δεν υπήρχαν πράξεις διαφθοράς, αν δεν δίνονταν τα εργαλεία, δεν θα υπήρχε τίποτα για να καταγραφεί», υποστηρίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν «επ’ αυτοφώρω» εξαιτίας των δικών τους ενεργειών. Η βουλευτής διερωτάται τι ακριβώς επιχειρείται να παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη, την ώρα που –όπως τονίζει– το πραγματικό ζήτημα παραμένει η διαφθορά.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική της προς τις αρμόδιες Αρχές. Η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρει ότι, πέραν των ερευνών της ΚΥΠ, παραμένει αναπάντητο το πότε θα κινηθούν ο Γενικός Εισαγγελέας και οι ανακριτικές αρχές της Αστυνομίας σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος που, όπως υποστηρίζει, φέρουν «προεδρικό χρώμα». Θέτει επίσης ερωτήματα για τη στάση συγκεκριμένων προσώπων, αναφερόμενη ονομαστικά στον κ. Λακκοτρύπη, ο οποίος, όπως σημειώνει, προσέφυγε στο ΤΑΕ, αντί –όπως υπονοεί– να κληθεί ο ίδιος από τις Αρχές.

Η βουλευτής ζητεί εξηγήσεις για το τι ακριβώς καταγγέλλεται ότι αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε, σημειώνοντας με νόημα ότι η μακρόχρονη εμπειρία της τηλεόρασης επιτρέπει να διαχωρίζεται τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αλλάξει. Παράλληλα, καλεί τόσο τον ίδιο όσο και άλλα πρόσωπα που εργάζονταν στο Προεδρικό να ξεκαθαρίσουν σε ποια ερωτήματα απαντούσαν και σε ποιο πλαίσιο.

Στην ανάρτησή της κάνει επίσης λόγο για «χρήμα σε φακέλους», για κυρώσεις που –κατά τους ισχυρισμούς της– δεν επιβλήθηκαν ποτέ, αλλά και για τη λειτουργία ταμείου που συνδεόταν με την Πρώτη Κυρία, το οποίο, όπως αναφέρει, ήταν κοινό μυστικό. Παράλληλα, εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο του Γενικού Λογιστή, αφήνοντας αιχμές για εμπλοκή του «στο παιχνίδι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σε υστερόγραφο, η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρεται στην απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να καλέσει το FBI, καλώντας τον να ζητήσει τη διερεύνηση και της υπόθεσης προσώπου που, σύμφωνα με την ίδια, διαφημιζόταν ότι «γλίτωσε τις κυρώσεις». Τέλος, επανέρχεται στο ζήτημα των συναλλαγών με μετρητά, τονίζοντας ότι, ενώ ακούγεται επανειλημμένα το «cash, cash, cash», η Βουλή ψηφίζει νόμους για συναλλαγές με κάρτες, διερωτώμενη ποια είναι η στάση της ΜΟΚΑΣ απέναντι σε όλα αυτά.

