Σε ένα κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιεσδήποτε καταγγελίες, ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών, "τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης", αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με ισχυρισμούς για χρηματισμό του ΠτΔ.

"Είναι πάγια η θέση της παράταξης μας πως ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων", αναφέρει ο κ. Καρογιάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

