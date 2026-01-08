Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μέσω δήλωσης απορρίπτει την αυθεντικότητά του βίντεο που διέρρευσε στην πλατφόρμα X με τους δήθεν επενδυτές.



Το συγκεκριμένο βίντεο που διέρρευσε από λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ έχει αφήσει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον.





Η αυτούσια δήλωση του ΚΕ



«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.



Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».





