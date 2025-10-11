Εκ νέου απαντά ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Αυτούσια τα λόγια του:

Δεν απαντάς κ. Χαραλαμπίδου. Υπεκφεύγεις. Αποπροσανατολίζεις. Ανακατώνεις άλλα θέματα γιατί δυσκολεύεσαι. Υπάρχει μυστική συμφωνία με Οδυσσέα Μιχαηλίδη; Τί κρύβετε; Γιατί;

Και τι σημαίνεις θα πάρεις τις αποφασίσεις σου; Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που εξετάζει την πιο συμφέρουσα μεταγγραφή; Και πότε θα πάρεις τις αποφάσεις σου; Στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου;

