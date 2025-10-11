Σε μια κόντρα άνευ προηγουμένου εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σε συνέχεια της τοποθέτησης του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, έρχεται η απάντηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Αυτούσια τα λόγια της:

Κρίνετε με βάση το δικο σας "μπόι". Δεν θα εκβιασετε τις αποφάσεις μου. Εχετε πολλα να χασετε στην επομενη εκλογικη αναμέτρηση , προσωπικα δεν εχω να χασω τιποτα. Ούτε είμαι υποχρεωμένη να απαντώ σε κατασκευασμένα ερωτήματα που δημιουργείτε για να απαντήσετε στα δικά σας προβλήματα. Αλλά μια που το έφερε η κουβέντα να βάλουμε και το #ΕΛΑΜ στη συζήτηση για την εκλογή της Προέδρου σας στην Προεδρία της Βουλής; Για μυστικές συμφωνίες κάτι λέγατε; Οσο για θέματα διαφάνειας... αθεράπευτοι υπερασπιστές της κυβέρνησης Αναστασιάδη.