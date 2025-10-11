Απάντηση στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, έδωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

Αγαπητή κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μας παρεξήγησες! Ουδείς στον ΔΗΣΥ κόπτεται για το που θα καταλήξεις. Απλά όσοι για χρόνια κάνατε επίδειξη υπερευαισθησίας για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν μπορεί να κάνετε ΜΥΣΤΙΚΕΣ συμφωνίες.

Παρατηρώ πως δεν το διαψεύδεις. Γιατί το αποκρύβεις; Παρατηρώ επίσης πως δεν διαμαρτύρεσαι για τυχόν διαφθορά από στελέχη του Άλματος. Επιλεκτική ευαισθησία;

