Σήκωσε το γάντι η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου και απάντησε στη σημερινή ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι «ξενίζει, για να χρησιμοποιήσω δική τους φράση, που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει μεγαλύτερη έγνοια τι θα αποφασίσω για τις εκλογές του 2026 από το ίδιο το ΑΚΕΛ!». Πρόσθεσε δε ότι «ο πανικός εισάγει νέα πολιτικά ήθη!».

Νωρίτερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με αφορμή την αμείωτη ένταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό μετά τις δηλώσεις Χασαπόπουλου για το «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανέφερε μέσω ανακοίνωσης τα πιο κάτω:

«Ξενίζει που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών πως δεν έχει σχέση με μια ιστοσελίδα που τον υποστήριζε. Πότε διαχώρισε τη θέση του στο παρελθόν όταν γίνονταν αήθεις επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους; Ξενίζει που δεν απαντά κατά πόσο εισήγαγε κριτήρια αποκλεισμού για υποψήφιους του κινήματός του, για να ευνοήσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι αντιλαμβάνεται τη Δημοκρατία; Να είναι ο εις και μόνος και να αποφασίζει; Ξενίζει που δεν απαντά αν έχει μυστική συμφωνία με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου; Γιατί το αποκρύβει από τους πολίτες; Έτσι υπηρετεί τη διαφάνεια και την αλήθεια;»