Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Κεττή, «αναφορικά με την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε παρά το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού Λάρνακας, Παναγία Στάζουσα μεταξύ Κοινοτήτων Πυργά - Κλαυδία σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση αναφέρουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίζει τις προσπάθειες κατάσβεσης με συνολικά πέντε πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας και ΕΜΑΚ. Η πυρκαγιά είναι στην επιχειρησιακή ευθύνη του Τμήματος Δασών. Την πυρόσβεση υποστηρίζουν και εναέρια μέσα».

Οι καπνοί είναι ορατοί από πολλές περιοχές της Λάρνακας.

Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Άμυνας η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλήμα από άσκηση σε πεδίο βολής. Πρόκειται για προασκήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της άσκησης Ίρις, η οποία διεξάγεται αυτή τη βδομάδα.

Πλησίον της φωτιάς υπάρχει φάρμα, αλλά δεν έχει κινδυνέψει.

Δείτε εικόνες από το Kitas Weather: