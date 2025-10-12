Η Κυβέρνηση δεν τρέφει ψευδαισθήσεις για μεγάλη συμμετοχή γυναικών στην εθελοντική στράτευση, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας ερωτηθείς σχετικά με τη μικρή -μέχρι στιγμής- προσέλευση γυναικών στη στράτευση.

«Θέλω να πω με πλήρη ειλικρίνεια ότι δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα υπάρξει πληθώρα συμμετεχόντων γυναικών σε μια εθελοντική νομοθεσία την οποία έχει εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων», είπε σε δηλώσεις του στα Κελοκέδαρα της Πάφου ο κ. Πάλμας, ερωτηθείς σχετικά.

Ανέφερε πως είχε δηλώσει εξ αρχής, όταν ξεκίνησαν τη συζήτηση για αυτό το θέμα και στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής αλλά και στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι πρώτιστος και πρωτεύον στόχος σ’ αυτή την πρώτη χρονιά ήταν να υιοθετηθεί η Νομοθεσία για να δίνει τη δυνατότητα και στις γυναίκες εάν και εφόσον το επιθυμούν, εθελοντικά να συμμετέχουν, να κάνουν τη θητεία τους και να εκπαιδευτούν στην Εθνική Φρουρά.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, για τα θέματα που αφορούν την προσέλευση και το ενδιαφέρον γυναικών, οριστικοποιούνται οι αιτήσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Επανέλαβε «πως πρωτίστως στόχος για εμάς, ήταν να υιοθετηθεί και να συμπεριληφθεί στους Νόμους του Κράτους αυτή η Νομοθεσία και απ’ εκεί και πέρα αναλόγως της συμμετοχής - που επαναλαμβάνω ότι δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι μεμονωμένη- θα αναπροσαρμόσουμε αυτή την απόφαση την οποία πήραμε και θα την προσαρμόσουμε σε τέτοιες συνθήκες που να είναι πιο ελκυστικός ο θεσμός για να συμμετέχουν και γυναίκες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση τους στο στράτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσει ότι τη Νομοθεσία για την εθελοντική στράτευση την υιοθέτησε τώρα και η ελληνική Κυβέρνηση. Είπε ακόμη πως ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος τόνισε ότι στόχος του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδος είναι σε μια πενταετία να προσελκύσει 200 γυναίκες για να τις εκπαιδεύσει.

Ως εκ τούτου, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας, «θέλω να προκαταλάβω, μια κακοπροαίρετη ενδεχομένως κριτική που μπορεί να προκύψει γύρω από την αριθμητική συμμετοχή αυτής της απόφασης που πήρε η Κυβέρνηση».

Τέλος τόνισε πως επιθυμεί «να είμαστε καλοπροαίρετοι και θέλω να υποδεχτούμε αυτή την Νομοθεσία ως ένα βήμα προς τα εμπρός και την ισότητα των δύο φύλων και όχι να περιοριστούμε στο μεμονωμένο, ότι επειδή δεν συμμετείχαν γυναίκες αυτός ο θεσμός είναι αχρείαστος».

Διαβάστε επίσης: Μία (μόνο) γυναίκα υπέβαλε αίτηση για εθελοντική στράτευση στην ΕΦ