Χλιαρή παραμένει η ανταπόκριση για την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Εθνική Φρουρά, καθώς από τη Δευτέρα που άνοιξε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας κατατέθηκε μία αίτηση, χθες το απόγευμα.

Αρκετές είναι όμως κι αυτές που κάνουν τηλεφωνήματα για απορίες και διευκρινίσεις.

Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν το αν οι γυναίκες που θα καταταγούν θα μπορούν να υπηρετήσουν στην επαρχία όπου διαμένουν. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερής, διευκρίνισε ότι έχουν επιλεγεί στρατόπεδα σε όλες τις επαρχίες ώστε να εξυπηρετηθεί το αίτημα αυτό.

Τα κίνητρα



Οι γυναίκες που θα επιλέξουν να καταταγούν εθελοντικά θα επωφεληθούν από:

Επιπλέον μόρια σε περίπτωση μελλοντικής πρόσληψης ως ΣΥΟΠ.

Προβάδισμα σε συγκεκριμένες θέσεις πρόσληψης ή προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

Ασφαλιστική κάλυψη, καθώς οι μήνες θητείας θα προσμετρηθούν στις κοινωνικές ασφαλίσεις.

Στον «αέρα» παραμένει η εξαγγελία για έκπτωση 50% στα πανεπιστημιακά δίδακτρα, αφού τα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν έχουν ακόμη δώσει τη συγκατάθεσή τους.



Διαδικασία και προθεσμίες



Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να συμπληρώσουν τη δήλωση ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 24 Οκτωβρίου, ενώ η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Οκτωβρίου στο ΚΕΝ Λεμεσού.

